Petersdorf

20:53 Uhr

Petersdorfer Bürgermeister wird im Amt bestätigt

Plus Als alleiniger Kandidat wird Dietrich Binder mit 92 Prozent als Petersdorfer Bürgermeister wiedergewählt. Er tritt nun am 1. Mai seine zweite Amtszeit an.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Seit Sonntagabend ist es amtlich: Dietrich Binder bleibt eine weitere Amtsperiode Bürgermeister der Gemeinde Petersdorf. Offiziell in seine zweite Amtsperiode startet Binder am 1. Mai. Zweifel an seiner Wiederwahl gab es in den vergangenen Wochen kaum, denn Binder trat ohne Gegenkandidatin und ohne Gegenkandidat an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen