Der Andechser Braumeister Christian Pfänder möchte Bürgermeister in Pähl werden

Seit März 2020 engagiert sich Braumeister Christian Pfänder kommunalpolitisch im Gemeinderat von Andechs. Bei der Kommunalwahl im März möchte er gerne Bürgermeister im Nachbarort Pähl werden. Amtsinhaber Simon Sörgel tritt nach nur zweieinhalb Jahren nicht wieder an. Damit haben die Wählerinnen und Wähler eine Auswahl – Teresa Grünbauer-Incir tritt ebenfalls an­ –, sofern der Gemeinderat Pfänder am Donnerstag, 18. September, nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht.

Dann geht es um die Frage, ob der neue Bürgermeister haupt- oder ehrenamtlich seiner Aufgabe nachgehen soll. Bei der Einheimischen-Lösung könnte Pfänder nicht kandidieren, da er nicht in Pähl lebt. „Ich bin aber zuversichtlich, dass der Gemeinderat so entscheiden wird, dass ich antreten kann.“ Das will das Mitglied der Bayernpartei dann unabhängig tun.

Bereits zwei frühere Pähler Wahlsieger ums Bürgermeisteramt kamen aus anderen Gemeinden

Grünbauer-Incir sagte unserer Redaktion kürzlich sie werde das Amt bei beiden Varianten übernehmen und wirbt aufgrund der Erfahrungen mit früheren Wahlsiegern dafür, dass jemand aus dem Ort Bürgermeister werden sollte. Der Unterallgäuer Klaus Pfeiffer hörte nach drei Jahren als Bürgermeister (2008 bis 2011), entnervt von Reibereien mit dem Gemeinderat, auf. Der Germeringer Marius Bleek gewann zwar die Wahl 2023, nahm dann aber das Amt nicht an.

Pfänder will das so nicht stehen lassen. „Ich komme nicht von weiter weg. Ich wohne im Nachbarort und habe viele Verbindungen nach Pähl. Ich möchte mich in beiden Orten auch noch in 40 Jahren blicken lassen können.“ Er wisse, dass ein auswärtiger Bürgermeister in Oberbayern, anders als in Schwaben oder Niederbayern, noch relativ unüblich sei, verweist aber beispielhaft auf Penzing, dessen Bürgermeister in Apfeldorf lebt.

Doch warum tritt er in Pähl an und nicht in Andechs? „Der Impuls kam aus Pähl. Die erste Anfrage war vielleicht noch etwas scherzhaft gemeint, aber die Idee hat sich in weiteren Gesprächen dann verfestigt. Ich denke, dass es auch ein Vorteil ist, dass mir in Pähl niemand irgendwelche Befangenheiten unterstellen würde bei Entscheidungen.“ Sein Ratsmandat in Andechs wird er diese Woche niederlegen, um sich auf das neue Ziel konzentrieren zu können. Dass er nicht erst die Entscheidung des Gemeinderats zum Thema hauptamtlicher oder ehrenamtlicher Rathauschef abwartet, bevor er seine Kandidatur öffentlich macht, begründet er damit, dass „die Spatzen es schon von den Dächern pfiffen“, dass er Interesse an der Aufgabe habe.

Kandidat Christian Pfänder hält hauptamtlichen Bürgermeister für einzig sinnvolle Option

Nach Pähl zu ziehen, nur um auch ehrenamtlicher Bürgermeister zu werden, wäre „nicht aufrichtig“ und aufgrund der großen Aufgaben wie dem Neubau des Rathauses und der Erweiterung und Sanierung der Grundschule auch nicht richtig, findet Pfänder. „Wenn man es gut machen will, ist alles andere als die hauptamtliche Variante Unsinn.“

Seinen Job in Teilzeit auszuüben sei zudem auch nicht möglich, so der 28-Jährige. Der gelernte Brauer und Mälzer, der zudem die Qualifikation als Brau- und Getränketechniker sowie zum Betriebsbraumeister erworben hat, arbeitet in der Projektorganisation für Lebensmittel- und Ernährungstechnik und als Ausbilder für Brauer und Mälzer in einem Allgäuer Unternehmen, das Anlagensysteme für Brauereien und die Getränkeindustrie produziert.

Pfänder, der seit März die Ratssitzungen in Pähl besucht, möchte sich neben den bereits in die Wege geleiteten Themen Rathaus und Schule auch für die bereits geplante und dann auf Eis gelegte Tagespflege einsetzen und weiteres Gewerbe in die Gemeinde locken.