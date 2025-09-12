Voller Themenzettel: Teresa Grünbauer-Incir kandidiert fürs Bürgermeisteramt in Pähl

In Pähl wird im März ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt, nachdem Simon Sörgel nach nur zweieinhalb Jahren im Amt nicht erneut kandidieren wird. Zwei Kandidaten, die ihn gerne nachfolgen würden, gibt es bereits. Neben Christian Pfänder (Bericht folgt) ist das Teresa Grünbauer-Incir. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt sie, was sie motiviert und welche Schwerpunkte sie setzen will.

Die 31-jährige Agraringenieurin trat 2022 in die CSU ein und übernahm dann relativ schnell den Ortsvorsitz. „Daraus haben sich dann der Wunsch zu mehr politischem Einfluss und Mitgestaltung und der Entschluss zur Kandidatur für das Bürgermeisteramt entwickelt.“ Sie ist zudem die Tochter von Werner Grünbauer, Bürgermeister in Pähl von 2011 bis 2023. „Ich habe das Thema Kandidatur erst mit der Fraktion besprochen und als es feststand, mit meinem Papa geredet.“

Grünbauer-Incir, die mit ihrem aus der Türkei stammenden Mann Önder Incir verheiratet ist und einen einjährigen Sohn hat, verortet sich politisch selbst in der Mitte der CSU. Sich in einer Demokratie politisch engagieren zu können, sei mit Blick auf die Ereignisse in der Türkei ein Privileg, sagt sie. „Ich finde es bedauerlich, dass es viel Anerkennung gibt für Menschen, die sich im kulturellen oder sportlichen Bereich engagieren. Beim politischen Bereich vermisse ich das etwas.“

Grünbauer-Incir, verweist mit Blick auf die Geschichte der Gemeinde auch darauf, dass sie in Vorderfischen lebt, also eine Einheimische ist. Der Unterallgäuer Klaus Pfeiffer hörte nach drei Jahren als Bürgermeister (2008 bis 2011), entnervt von Reibereien mit dem Gemeinderat, auf. Der Germeringer Marius Bleek gewann zwar die Wahl 2023, nahm dann aber das Amt nicht an. Ihr Gegenkandidat Christian Pfänder stammt aus der Nachbargemeinde Andechs und sitzt dort aktuell noch im Gemeinderat.

Pfänder hat angekündigt, das Amt nur zu übernehmen, wenn der Bürgermeister nicht mehr ehrenamtlich, sondern hauptamtlich arbeitet. Im Ehrenamt dürfen die Aufgabe nur Personen aus dem Ort ausüben. Grünbauer-Incir sagt, sie würde das Amt in beiden Fällen übernehmen, will sich nicht für eine Variante aussprechen. Der Gemeinderat trifft hierzu am 18. September eine Entscheidung.

Inhaltlich werde sie zunächst erst einmal Beschlüsse des aktuellen Gemeinderats umsetzen und danach eigene Akzente setzen können, verweist die 31-Jährige. Mit dem Neubau des Rathauses und der Sanierung und Erweiterung der Schule – hierzu gab es vergangenes Jahr einen Bürgerentscheid - sind zwei große Projekte gesetzt. „Dringend etwas tun müssen wir bei der Kinderbetreuung. Bei den unter Dreijährigen haben wir eine große Lücke. Die Eltern weichen in umliegende Gemeinden aus, ich selbst habe in Pähl auch keinen Platz bekommen“, berichtet Grünbauer-Incir. Sie hält eine Erweiterung für vorstellbar aber auch, dass innerhalb der Betreuungseinrichtung flexibel reagiert wird: Plätze im Kindergarten zugunsten der Krippenkinder zu verlagern.

Die Kandidatin der CSU hat zudem das Thema Wohnraum auf dem Zettel. Sie kann sich vorstellen, dass die Gemeinde bei der Nachverdichtung und Anbauten Spielraum schafft und bei zulässigen Wohnformen. Sie bedauert zudem, dass die geplante Tagespflege auf Eis liegt. „Da sollten wir dran bleiben. Das ist ein großes Thema für pflegende Angehörige, die stark belastet sind.“

Grünbauer-Incir hilft, wenn es die Zeit erlaubt, im landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern. Das Mitglied des Sportvereins, Leonhardi-Vereins und aktives Mitglied der Musikkapelle Fischen hebt zudem die funktionierende Ortsgemeinschaft hervor. „Was beim Bau des Spielplatzes auf dem Gelände des TSV Pähl oder dem Anbau am Feuerwehrhaus in Pähl an Eigenleistung erbracht wurde, war enorm. Das Miteinander wünsche ich mir auch im Gemeinderat.“