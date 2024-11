Dießen leuchtet und D'schwang strahlt

Dießen leuchtet wieder – und zwar am Samstag, 30. November, wenn der Dießener Gewerbeverband wieder zur vorweihnachtlichen Aktion in die Marktgemeinde einlädt. Von der Herrenstraße über den Marktplatz bis zum Diez am Untermüllerplatz öffnen viele Ladengeschäfte und Gastronomiebetriebe für alle großen und kleinen Besucher.

Alle Kinder sind eingeladen sich um 17:30 Uhr zu einem Laternenumzug an der Kreuzung Herrenstraße – von-Eichendorff-Straße zu treffen. In Begleitung des Thaininger Musikvereins und Pimpernella Pumpelsack geht es dann hinunter bis zum Diez am Untermüllerplatz, an dem sich jedes Kind eine kleine Überraschung abholen darf. Für den Laternenumzug werden noch Kinder gesucht, die an diesem Abend noch einmal ihre Laternen präsentieren möchten. Wer dabei sein mag, kann sich bei Simone Cardinale per E-Mail an sergio.cardinale@googlemail.com anmelden. Eine spontane Teilnahme ist jedoch auch möglich.

Ins Staunen versetzen will die Feuershow, die schon zur Tradition geworden ist, mit zwei Auftritten. Um 18:45 Uhr in der Herrenstraße auf Höhe der von-Eichendorff-Straße und um 21 Uhr am Untermüllerplatz. Dazwischen und auch im Anschluss spielen die Ammertaler Alphornbläser ab 19.30 Uhr vor der VR-Bank Landsberg-Ammersee und zum krönenden Abschluss von „Dießen leuchtet“ ab 21.45 Uhr am Untermüllerplatz ein Standkonzert.

Feuerspucker, Perchten und Lichtertöchter treten in Dießen und Dettenschwang auf

Erstmals sind die Perchten vom Lechroaner Pass vor der VR-Bank Landsberg-Ammerseei „Dießen leuchtet“ mit ihrem Auftritt ab 20 Uhr am Untermüllerplatz zu Gast. Als weiteren Höhepunktkündigt der Dießener Gewerbeverband die Sambashow Pura Vida ab 20:15 Uhr mit vielen Stationen vom Untermüllerplatz bis in die Herrenstraße an.

Die Lichtertöchter Lilienweiß heißen in Dettenschwang die Gäste von „D'schwang strahlt" willkommen. Foto: Heimatverein Dießen

Daneben erwarten der Elternbeirat der Carl-Orff Schule, der Naturkindergarten Dießen, die Wasserwacht Dießen und die Dießener Tafel (Blaues Haus) an ihren Ständen neugierige Besucherinnen und Besucher. Für eine stimmungsvolle Beleuchtung im Zentrum Dießens wird gesorgt, sodass einem gemütlichen Bummel zu den großteils geöffneten Geschäften und Gastronomiebetrieben im Rahmen der Aktion „Dießen leuchtet“ nichts im Wege steht.

Der Titel „Dießen leuchtet“ hatte Katalin Fischer, Theaterreferentin im Heimatverein Dießen inspiriert. Und so leuchtet zum wiederholten Mal auch ihr Dettenschwang, aber natürlich ganz anders: „D’schwang strahlt“. Und so soll es bereits am Freitag, 29. November, im Dießener Ortsteil Dettenschwang wieder ein Straßen-Kulturfest der besonderen Art geben. Die Lichtertöchter Lilienweiß heißen ab 17 Uhr alle Gäste willkommen und kündigen jede volle Stunde und jede Nummer mit kleinen Gedichten an.

Vereine, Künstler und Kreativköpfe aus dem Dorf und von weiter weg machen mit, Meistertechniker Jürgen Gerum sorgt für die Beleuchtung. Bei bezauberndem Licht auf der Schmiedstraße, den Bäumen und Häusern gibt es Blasmusik, eine Lesung, Gesang und Theater, ein Fensterdrama, eine Fotoschau und nicht zuletzt eine große Feuershow. Es gibt natürlich auch Würstl und Waffeln, Bier und Glühwein, den Besuchern soll es an nichts fehlen. (AZ)