Paddeln auf dem Ammersee: Mit der richtigen Technik zur SUP-Lizenz

Auch im Spätsommer zieht es viele Menschen im Landkreis aufs und ins Wasser. Ob Lech oder Ammersee, neben denjenigen, die gerne schwimmen gehen oder etwa ein Boot mit aufs Wasser nehmen, bleibt seit ein paar Jahren eine Sichtung an den Gewässern des Landkreises nicht aus: Stand-up-Paddleboards, kurz SUPs. Erna Stangl, die auf langer Distanz schon deutsche Meisterin mit dem SUP wurde, gibt in Utting Grundkurse. Obwohl die Anzahl SUPs zunimmt, seien es immer häufiger Menschen, die unbedacht und ohne Erfahrung auf den See hinaus paddeln. In einer Trainingsstunde lässt sich SUP-Neuling und LT-Redakteurin Lisa Gilz die wichtigsten Grundlagen beibringen, die im Zweifelsfall vor einem tötlichen Unfall schützen können.

Lisa Gilz