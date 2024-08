Freibäder, Seen und der Lech: Diese Orte im Landkreis schaffen Abkühlung

Wenn das Wetter stimmt und es heiß wird, dann bietet der Landkreis Landsberg etliche Freibäder und natürliche Badestellen zur Abkühlung. Neben den fünf EU-Badestellen (alle am Westufer des Ammersees) werden während der Badesaison (15. Mai bis 15. September) weitere Bademöglichkeiten im Landkreis alle vier Wochen bakteriologisch überprüft und regelmäßig kontrolliert. Aktuellen Untersuchungen und die Bewertung der Überwachungsergebnisse werden auf der Internetseite des Landratsamtes Landsberg veröffentlicht. Zumindest von dieser Seite steht badelustigen Menschen bis jetzt nicht im Weg.

Windachspeicher

„Aufgestauter Moorsee“ klingt vielleicht erst einmal nicht so verlockend, doch der Windachspeicher bei Oberfinning im südlichen Landkreis ist ein beliebtes Ausflugsziel zum Wandern und Baden. Das Becken wurde in den 60er-Jahren zum Hochwasserschutz der umliegenden Gemeinden ausgebaut. Klein, aber fein ist der Windachspeicher mit 13 Hektar Wasseroberfläche. Das Wasser hat gerade etwa eine Temperatur von 21 Grad. Es gibt eine Umkleide und einen abgetrennten Bereich für FFK. Vom Ufer aus geht es im Wasser schnell steil tief hinunter. Für Kinder, die nicht schwimmen können, ist der See zum Baden ungeeignet. Der ruhig gelegene See eignet sich gut, um vor oder nach der Arbeit entspannt und ohne zu viel Rummel schwimmen zu gehen. Am nordöstlichen Ende des Sees befindet sich ein großer Parkplatz und das Restaurant „Windachsee-Alm“, das im Sommer meist mittags bis in den Abend geöffnet hat.

Anfahrt: Stauseestraße/Am Windachspeicher, 86923 Finning. Anbindung an die Radwegrouten 4 und 8.

Inselbad Landsberg

Im Herzen des Landkreises liegt das Inselbad in Landsberg. Das beliebte Freibad wird in den kommenden Jahren saniert, aber auch, wenn das Bad etwas in die Jahre gekommen ist, wird es gut besucht. Besonders ist, dass das Freibad nicht nur über ein Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahn verfügt, sondern auch über einen eignen Zugang zum Lech.

Anfahrt: Lechstraße 10, 86899 Landsberg am Lech. Öffnungszeiten: Montag 12 bis 19 Uhr, Dienstag bis Sonntag 9 bis 19 Uhr und an Feiertagen 9 bis 19 Uhr. Der Lechstrand hat von Montag bis Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet, wenn das Wetter und die Wasserbedingungen es zulassen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 3 Euro und am Abend für Erwachsene ebenfalls 3 Euro.

Baggersee

Der Baggersee war zuletzt bei der Europameisterschaft ein beliebter Ort fürs Public Viewing. Er lockt mit seinem klaren Wasser, das in der Sonne türkisblau leuchtet. Ein großer, geschotterter Parkplatz mitsamt Fahrradparkplätzen bietet Abstellfläche für die Fahrzeuge der Badegäste. Auf der Liegefläche findet jede und jeder genug Platz zum Entspannen oder zum Aktivwerden. Es gibt ein Beachvolleyballfeld und einen Sandkasten zum Spielen oder Schaukeln. Dazu gehört ein öffentlicher Grillplatz, eine Toilettenanlage, Umkleidemöglichkeiten und ein Kiosk. Eine Badeaufsicht gibt es nicht. Zum See gelangt man von der Hurlacher Straße zwischen Obermeitingen und Hurlach oder von der B17 kommend über die Ausfahrt Richtung Hurlach/Kaufering – erst links Richtung Hurlach abbiegen und dann rechts. Navigationssysteme wie Google Maps zeigen zwar zwei weitere Fahrtmöglichkeiten von der Elias-Holl-Straße in Klosterlechfeld und der Lechfelder Straße zwischen Obermeitingen und Klosterlechfeld an, diese sind aber nur für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben.

Anfahrt: Baggersee Obermeitingen, 86836 Obermeitingen. Gelände geöffnet von 8 bis 22 Uhr, ohne Eintritt. Nicht erlaubt sind unter anderem Hunde und Camping. Grillen und offenes Feuer sind nur an vorhergesehenen Plätzen erlaubt.

Sommerbad

Das Freibad in Thaining hat ein beheiztes Becken und eignet sich für diejenigen, denen etwa die niedrigeren Temperaturen des Lechs zu kalt sind. Zudem bietet es sich für Familien an, wenn die Kinder gerne rutschen oder die Kleinsten im Planschbecken Spaß haben wollen. Auf dem Gelände gibt es zudem einen Spielplatz, ein Beachvolleyballfeld, einen Kicker und eine Tischtennisplatte. Die Freibadpommes bekommt man am Kiosk. Für leistungsorientierte Schwimmer gibt es ein separates Schwimmerbecken zum Bahnen ziehen. Toiletten und Umkleiden sind vorhanden.

Anfahrt: Kapellenweg 1, 86943 Thaining. Das Sommerbad hat täglich von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Die Badezeit endet 15 Minuten vor Schließung. Die Tageskarte kostet für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Ab 18 Uhr zahlen Erwachsene noch 5 Euro.

Naturfreibad

Das Naturfreibad Egling gehört mit aktuell knapp 23 Grad Wassertemperatur ebenfalls zu den wärmeren Bademöglichkeiten. Der Verein, der sich um das Freibad kümmert, informiert regelmäßig und aktuell über Veranstaltungen, wie etwa einen Schwimmabzeichen-Tag, auf ihrer Website. Da das Schwimmbad von Freiwilligen organisiert wird, hat das Bad nur bei Verfügbarkeit einer ehrenamtlichen Badeaufsicht in den Sommermonaten geöffnet.

Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Dienstag zusätzlich von 8 bis 10 Uhr und am Freitag von 9 bis 11 Uhr. Samstags von 13 bis 19 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr.

Prittrichinger Freibad

Auch das Prittrichinger Freibad im Norden des Landkreises soll saniert werden. Doch für die Badesaison 2024 hat das Freibad weiterhin geöffnet. Auf der Liegewiese um das Becken gibt es sowohl ausreichend schattige als auch sonnige Plätze. Zudem gibt es ein Volleyballnetz. Das Freibad hat einen eigenen Biergarten, wo es neben warmen und kalten Speisen auch Eis gibt.

Anfahrt: Bürgermeister-Franz-Ditsch-Straße 7, 86931 Prittriching. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, von 9 bis 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter hat das Freibad nur vormittags geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder zwischen zwei bis drei Euro, für Erwachsene vier und ab 18 Uhr ebenfalls zwei Euro.

Baggersee

Der Baggersee in Penzing, der hinter dem Bauhof an der Stillerhofstraße liegt, hat knapp 17.000 Quadratmeter Fläche. Es gibt ein Badefloß, das im See befestigt ist. Umkleidekabinen und Toiletten sind am Baggersee vorhanden. Einen Kiosk gibt es nicht und es befindet sich auch kein Restaurant oder Supermarkt in direkter Nähe. Am besten also eine Brotzeit einpacken. Wer lieber im Schatten liegt, findet unter den Bäumen der Liegewiese Schutz. Hunde sind an dem Baggersee nicht erlaubt.

Lechtalbad Kaufering

Neben dem Freibad bleibt im Sommer in Kaufering auch das Hallenbad geöffnet. Da es sich im Außenbereich um ein Naturfreibad handelt, und das Wasser von einer biologischen Filteranlage gereinigt wird, kann es nach einer langen und heißen Wetterperiode schon einmal dazu kommen, dass das Schwimmbad zu machen muss, um dem Ganzen die Chance zu geben sich einzupendeln. Wenn es aber geöffnet hat, bietet das Freibad einen Kinder- und Babybereich, ein Sprungbrett und einen Nichtschwimmer-Bereich.

Anfahrt: Landrat-Müller-Hahl-Straße 15, 86916 Kaufering. Öffnungszeiten: Montag – Freitag, von 9.30 bis 20 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag von 8 bis 20 Uhr. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 7,90 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.

Engelsrieder See bei

Auf der Verbindungsstraße von Rott Richtung Apfeldorf führt die erste Abzweigung links direkt zum Engelsrieder See. Ein Parkplatz mit etwa 80 Parkplätzen ist vorhanden. Auf der Wiese gibt es einen Spielplatz. Das Gasthaus Seehäusl und ein Kioks versorgen Gäste mit Speisen und Getränken. Außerdem gibt es Umkleidegebäude mit Dusch- und Toilettenanlagen. Das Wasser hat zur Zeit eine Temperatur von etwa 20 Grad.

Anfahrt: Seehäusle 4, 86935 Rott. Verbote: Hunde müssen aus dem Wasser draußen bleiben und auch FKK-Baden ist nicht erlaubt.

Oacha Lacha „Eichensee“ in

Er gehört zu einem der kleineren Badestellen im Landkreis: Der Eichensee bei Pflugdorf und Stadl. Die Liegewiese um den See bietet dennoch einiges an Platz. Campen und das Baden von Hunden ist verboten. Obwohl es eine öffentliche Badestelle ist, wurden am See einige Einstiegstreppen installiert. Das Gewässer ist nicht sehr tief und eignet sich auch dafür, mit Kindern schwimmen zu gehen. Die Temperatur liegt gerade bei rund 21 Grad. Einen Kiosk gibt es an der Stelle nicht.

Anfahrt: Kreuzung LL6 und Eichenseestraße, 86946 Vilgertshofen.

Sommerbad

Das fünfte Freibad in der Region ist das Landkreisbad in Greifenberg. Die Schwimmerbahnen sind 25 Meter lang und ist an einen Sprungbereich mit Sprungtürmen angeschlossen. Im Nicht-Schwimmerbereich gibt es eine breite Wellenrutsche und Wasserdüsen. Ein Planschbecken für Babys und Kleinkinder liegt unter einem Sonnensegel. Von den Freibädern im Landkreis ist es das Modernste – 2022 wurde es neu eröffnet.

Anfahrt: Schondorfer Straße 10, 86926 Greifenberg. Das Bad hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 6 Euro. Ermäigt 4 Euro.

Staustufe in

Zu den kühleren Badestellen gehört etwa die Staustufe 20 in Scheuring. Dort liegt die Wassertemperatur gerade bei etwa 18 Grad. Wer hier baden möchte, sollte sich vielleicht im Vorfeld informieren, ob das Gewässer gerade aus Naturschutzgründen nicht betreten werden sollte. Gäste sollten aufgrund der Lage am besten zu der Stelle an der Staustufe radeln oder spazieren.

Hurlacher See

Bestimmt nicht der größte Baggersee, den es so gibt, aber bei den richtigen Lichtverhältnissen leuchtet der Hurlacher See an der B17 besonders schön türkis-grün. Das Wasser hat zurzeit eine Temperatur von um die 21 Grad. Um den See gibt es eine Liegewiese und eine Umkleide. Wer empfindliche Fußsohlen hat, sollte aber vielleicht Badeschuhe mitbringen. Eine kleine künstliche Insel gibt es in dem Gewässer auch. Parkplätze gibt es entlang der Zufahrt. Wie bei jedem freien Badeort, sollten Besucherinnen und Besucher darauf achten, ihren Müll wieder mitzunehmen.

Anfahrt: B 17, 86857 Hurlach. Hunde verboten.

Utting

Weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt und sehr beliebtes Fotomotiv ist der hölzerne Sprungturm, gewissermaßen das Wahrzeichen des Strandbads in Utting am Ammersee. Die große Liegewiese mit bequemem Zugang zum Wasser und der hölzerne Steg bieten genügend Platz für Sonnenhungrige. Im angrenzenden Biergarten ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Anfahrt: Seestraße 12a, 86919 Utting. Noch bis zum 15. August hat das Strandbad von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Ab dem 16. August öffnet das Bad erst ab 10 Uhr. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 3 Euro, für Kinder 1 Euro.

Ammerseezugang St. Alban

Es gehört zu den schönsten Strandbädern am Ammersee-Westufer, das Strandbad in St. Alban. Die Freizeitanlage mit der weitläufigen Wiese, auf der große Bäume an heißen Tagen Schatten spenden, gehört der Marktgemeinde Dießen und wurde erst mit Beginn dieser Saison neu verpachtet. Es gibt einen Kiosk, einen kleinen überdachten Biergarten-Bereich und zwei lange Badestege, die ins Wasser führen. Außerdem befindet sich in Ufernähe auch eine neue Bade-Plattform.

Anfahrt: Seeweg-Süd 90, 86911 Dießen. Gebührenpflichtige Parkplätze sind in großer Zahl vorhanden, vor dem Bad befinden sich auch einige Fahrrad-Stellplätze. Der Eintritt ins Strandbad St. Alban ist frei.

