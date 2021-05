Gersthofen/Neusäß

CSU-Delegierte stimmen für Durz - in einer Logistikhalle

99,2 Prozent der Delegierten stimmten für Hansjörg Durz. Die Wahl fand aus Abstandsgründen in einer Logistikhalle statt.

Plus Hansjörg Durz wird für die CSU bei der Bundestagswahl erneut in den Wahlkampf um das Direktmandat im Wahlkreis Augsburg-Land ziehen. Ungewöhnlich war der Ort.

Von Jana Tallevi

Hansjörg Durz wird für die CSU bei der anstehenden Bundestagswahl erneut in den Wahlkampf um das Direktmandat im Wahlkreis Augsburg-Land ziehen. Die CSU-Delegiertenversammlung im Bundeswahlkreis wählte ihn jetzt mit einem Ergebnis von 99,2 Prozent zum offiziellen Kandidaten der Christsozialen. „Das Ergebnis ist ein starker Rückenwind für den bevorstehenden Wahlkampf“, freut sich Durz. Kurios dabei: Um ausreichend Platz für die 124 Delegierten zu haben, fand die Wahl in der offenen, aber überdachten Logistikhalle der Brauerei Riegele in Gersthofen statt.

