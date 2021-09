Missbrauch im Kinderheim: Auf welche finanzielle Hilfe können die Opfer hoffen?

Plus Nach den schrecklichen Missbrauchsfällen bitten die Verantwortlichen um Entschuldigung. Welche finanziellen Entschädigungen stehen den ehemaligen Heimkindern zu?

Schläge, Demütigung, sexueller Missbrauch - die schrecklichen Taten im Kinderheim Reitenbuch liegen zwar viele Jahre zurück, doch lassen die Opfer nicht los. Jahrzehntelang wurde geschwiegen. Nun wurden die Vorfälle umfangreich aufgearbeitet. Die Verantwortlichen bitten um Verzeihung und sichern den Opfern Hilfe zu. Auch finanziell. Bislang erhielten sie eher symbolische Beträge. Das soll sich ändern.