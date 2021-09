Missbrauch im Kinderheim: "Es tut in unseren Herzen weh"

Plus Jetzt sprechen die Verantwortlichen des Trägervereins Klartext zu den Vorfällen zwischen 1950 bis 2004 im Josefsheim Reitenbuch und dem Marienheim Baschenegg. Sie sichern den Opfern Hilfe zu.

Nach den Dillinger Franziskanerinnen bitten jetzt auch die Verantwortlichen der Christlicher Kinder- und Jugendhilfe die Betroffenen von körperlicher und sexueller Gewalt in den Kinderheimen von Reitenbuch und Baschenegg um Verzeihung. In einer Erklärung nehmen Domkapitular Dr. Andreas Magg sowie der gesamte Vorstand des Trägervereins Stellung und sprechen Klartext.