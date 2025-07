Ein Abschied mit Neuanfang

Mit Ende des Schuljahres verabschiedet sich Schulleiterin Brigitte Endres von der Grundschule Steppach. Fünf Jahre stand sie an der Spitze der Schule, die sie vor allem durch ihre enge Verbundenheit mit den Schülerinnen und Schülern sowie dem Kollegium prägte. Der direkte Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern war ihr in ihrer Zeit als Lehrerin immer das Wichtigste. Ein Grund, weshalb sie sich erst vor fünf Jahren um das Amt einer Schulleitung bewarb.

Dieser Schritt bedeutete den Abschied von der Basis des Lehrerberufs und den Wechsel in die Verwaltung. „Als Lehrerin war ich für die Kinder da, als Schulleitung für die Kolleginnen und Kollegen, für die weitere Personalfamilie zum Beispiel in der Mittagsbetreuung und im Kontakt zu den Kindergärten und im Umgang mit den Behörden“, erklärt sie den Unterschied. Sie habe sich in Steppach stets gut von der Schulfamilie getragen gefühlt. Wichtig war ihr auch der Umgang mit den Eltern, um mit ihnen zusammen lösungsorientiert zu handeln.

Der Lehrermangel betrifft auch die Steppacher Grundschule

Sie gehe, ähnlich wie es viele ihrer Kollegen und Kolleginnen beim Abschied sagen, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, erklärt Endres. Sicher werde ihr das pulsierende Leben und der Kontakt zu Kindern, Eltern und dem Kollegium fehlen. Andererseits sei es nicht einfach gewesen, die Schule durch Corona-Pandemie und die aktuellen Probleme wie Lehrermangels sowie insgesamt des Personalmangels zu führen. Gerade der Lehrermangel sei ein zentrales Problem mit Konsequenzen für den gesamten Betrieb. „Durch überlastetes Personal sinkt die Qualität des Unterrichts und dies bleibt an den Kindern hängen“, erklärt Endres den Dauerstress und das Gefühl der vergangenen Jahre, nicht mehr allen Anforderungen ausreichend genügen zu können.

Die Steppacher Grundschule legt Wert auf Bewegung und Ernährung

Alle Schülerinnen und Schüler sollten dennoch die bestmögliche Förderung erhalten. Das Recht auf Bildung war und ist für Endres eine Herzensangelegenheit. Eine besondere Freude in ihrer Amtszeit war für die engagierte Schulleiterin die Zertifizierung der Steppacher Grundschule zur Profilschule Sport. Diese Schulen fördern die Gesundheit und Bewegung der Kinder durch ein umfangreiches Sportangebot und eine gesunde Ernährung.

Jetzt geht Brigitte Endres nach einem langen und erfüllten Berufsleben in den verdienten Ruhestand. Für die Zeit danach schlägt sie ein völlig neues, konträres Kapitel auf und freut sich schon auf ihre neue Aufgabe: Künftig will sie Ehemann und Schwägerin in deren neu eröffnetem Café tatkräftig unterstützen. „Ich brauche in meinem Umfeld eine Aufgabe, die mich ausfüllt und mir Spaß macht.“