„Was passiert am Lerchenberg?“: Alte Munition interessiert auch in Welden

Rund 130 Besucherinnen und Besucher kamen zur Bürgerversammlung in den Landgasthof Hirsch – so viele wie noch nie. Das Interesse an den verschiedenen Themen war groß. Bürgermeister Stefan Scheider freute sich über die Resonanz und konzentrierte sich in seinem Bericht auf die Gemeindeentwicklung und Bauprojekte. Über das Facharztzentrum am Ortseingang gab es positive Meldungen. Mittlerweile sei es Doktor Theresa Bartholomäus gelungen, das Ärztehaus von fünf auf acht Ärzte aufzustocken. „Man soll aber auch die bestehenden Arztpraxen nicht vergessen“, so Scheider. Mit dem Gesundheitsmanagement Krauss, dem Gesundheitsforum Dienstbier, beide im Haldenloh, und der Physiopraxis sei Welden damit zu einem Gesundheitsstandort geworden. Der Pflegedienst Lauingen hat Anfang September einen neuen Standort in Welden bekommen.

In Welden gibt es jetzt mehrere gastronomische Angebote

Schwieriger hingegen entwickelt sich die Akzeptanz der Gastronomie im Ort. Mit neuen Mottoabenden will „The Heritage“ im Haldenloh für die Gäste wieder da sein und auch in der „Hattrick Sportbar und Bistro“ sind verschiedene Angebote im Programm. Der Bürgermeister appellierte deshalb an die Bürgerinnen und Bürger: „Geht‘s auch hin.“ Ein neues Bistro direkt am Weldenbahnradweg wird demnächst öffnen. Das Werbeschild sei schon angebracht worden, so Scheider. Sorgenkind ist das Baugebiet Welden-West, das seit 2017 geplant ist. Mittlerweile ist der Investor abgesprungen, neue Investoren werden gesucht. 15 Bewerber hatte es für einen Bauplatz mit gesicherter Finanzierung gegeben. Aus Welden gab es kaum Nachfrage. Der Markt Welden ist Eigentümer des Baugebiets und wird die Bauleitplanung erneut anpassen, so der Bürgermeister. Positiver Effekt war, dass in letzter Zeit im bebaubaren Innenbereich mehr nachverdichtet wurde.

Wie sollen die Kinder zum Kindergarten im ehemaligen Kloster St. Thekla kommen?

Auch beim Kindergarten tut sich was. Er soll im Kloster St. Thekla untergebracht werden. Mitten in den gut laufenden Verhandlungen habe sich der Denkmalschutz eingeschaltet und die Denkmaleigenschaft bestätigt, erklärte Scheider. „Es wird jedoch funktionieren.“ Hier schaltete sich Marktrat Stephan Kiening ein. Er meinte, das Kloster St. Thekla sei nichts Historisches. Bis zu sieben Kindergartengruppen könnten hier locker untergebracht werden. „Für einen Knast wären die Räumlichkeiten zu niedrig, für Kinder passt es.“ Ob dieser Standort aufgrund der Lage des Klosters sinnvoll sei, bezweifelte ein Zuhörer. „Wie sollen denn die Kinder da hinkommen?“

Ein weiteres Anliegen war die Tonnagenbeschränkung und Geschwindigkeitsreduzierung im Schläuhle. Dieser Antrag wird über das Verkehrsamt an die Polizei und auch an das Landratsamt weitergeleitet. Dass eine Sperrung für den gesamten Schwerlastverkehr durchgeht, bezweifelte der Bürgermeister. Besonders häufig thematisierten die Bürger und Bürgerinnen die Kläranlage und die damit einhergehenden Einleitungsgebühren in die Laugna. „Ein Festsetzungsbescheid vom Landratsamt ist in den letzten fünf Jahren nicht mehr eingegangen“, sagte Scheider, „stattdessen haben wir immer eine jährliche Vorauszahlung geleistet.“ Das liege hauptsächlich an den Schadstoffkonzentrationen und dem Abwasservolumen. Eine besorgte Anwohnerin wollte mehr über Rheinmetall am Lerchenberg wissen. „Was passiert da wirklich?“ Es werde diesbezüglich keine Erschließung über Welden geben, der Markt sei kein direkter Nachbar, machte Scheider deutlich. Man werde die Thematik jedoch kritisch beobachten.