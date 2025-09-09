Icon Menü
Basketball-Boom in Stadtbergen: Wie Vereine den Anstieg der Nachfrage und Wartelisten meistern

Landkreis Augsburg

Basketball-Hype: So meistern Vereine im Landkreis Augsburg den Ansturm

Dennis Schröder und Franz Wagner sind ihre Idole: Immer mehr Kinder und Jugendliche wollen Basketball spielen. Das bringt heimische Vereine an ihre Grenzen.
Von Isabel Waldthaler
    Mitfiebern und Anfeuern: Wenn die Hessing Kangaroos (hier gegen die Miners Essen) spielen, ist die Halle voll. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

    Die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 hat in Deutschland ein wahres Feuer entfacht – besonders in Stadtbergen. Die Kangaroos, seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Augsburger Sportlandschaft, erleben derzeit einen enormen Zulauf in ihren Jugendmannschaften. Wayne Chico Pittman, Geschäftsführer der Kangaroos, erklärt: „Wir haben uns hier schon einen Namen erarbeitet. Wir hatten letztes Jahr eine fantastische Saison und haben am Aufstieg geschnuppert. Das hat sich natürlich rumgesprochen.“ Der große Andrang gerade im Jugendbereich stellt die Vereine aus dem Augsburger Land vor besondere Herausforderungen.

