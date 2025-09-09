Basketball-Hype: So meistern Vereine im Landkreis Augsburg den Ansturm

Die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 hat in Deutschland ein wahres Feuer entfacht – besonders in Stadtbergen. Die Kangaroos, seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Augsburger Sportlandschaft, erleben derzeit einen enormen Zulauf in ihren Jugendmannschaften. Wayne Chico Pittman, Geschäftsführer der Kangaroos, erklärt: „Wir haben uns hier schon einen Namen erarbeitet. Wir hatten letztes Jahr eine fantastische Saison und haben am Aufstieg geschnuppert. Das hat sich natürlich rumgesprochen.“ Der große Andrang gerade im Jugendbereich stellt die Vereine aus dem Augsburger Land vor besondere Herausforderungen.

