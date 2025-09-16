Das ist der Kandidat der CSU für das Bürgermeisteramt in Fischach

Der CSU-Ortsverband Fischach tritt bei den Kommunalwahlen im März 2026 mit einem eigenen Kandidaten an: Benjamin Früchtl ist 41 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seiner Ehefrau Stefanie seit Juli in Fischach. Der Diplom-Geograf war lange als Manager und Geschäftsführer der Regionalentwicklung Begegnungsland Lech-Wertach von 2010 bis 2023 sowie als Mitarbeiter im Bereich der Geschäftsleitung der Stadt Königsbrunn von 2010 bis 2016 tätig. Projekte wie die Umgestaltung des Luitpoldparks in Schwabmünchen, das Lech-Wertach-Probenzentrum der Stadtmusikkapelle in Schwabmünchen, die Schlacht auf dem Lechfeld oder das Obst- und Gartenbauzentrum in Königsbrunn begleitete er. Weiterhin betreute er unter anderem den „Verein zur Förderung junger Talente im Begegnungsland Lech-Wertach“ - und somit das Lech-Wertach-Orchester - kaufmännisch. Aktuell ist Benjamin Früchtl als Geschäftsführer für die Regionalentwicklung im Landkreis Neu-Ulm tätig und begleitet hier unter anderem Projektinitiativen zum Hochwasserschutz.

Benjamin Früchtl hat die CSU in Fischach überzeugt

Diese vielseitige Erfahrung und Expertise in der kommunalen Verwaltung und regionalen Entwicklung machen ihn somit zu einem ausgezeichneten Bewerber für das Amt des Bürgermeisters der Marktgemeinde Fischach, findet Ortsvorsitzende Ines Penzhorn. „Uns war wichtig, dass wir einen fachlich kompetenten und motivierten Kandidaten finden, der umfangreiche Erfahrungen im kommunalen Bereich sowie ein breites Netzwerk mitbringt. Außerdem war uns wichtig, dass unser Kandidat in der Marktgemeinde wohnt, um nah bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sein. Dies alles vereint Benjamin Früchtl, wie sich bei unseren Ortsteilgesprächen „Hock mer uns zam“ im vergangenen halben Jahr und bei allen Begegnungen in der Marktgemeinde gezeigt hat.“

Tatsächlich war die Anfrage der CSU Fischach für den damals noch in Horgau lebenden Früchtl Grund genug, nach Fischach umzuziehen. Sein Eindruck: „Fischach ist eine äußerst lebenswerte Kommune, die Menschen in allen Ortsteilen zeichnen sich darüber hinaus durch eine hohe Identifikation mit ihrer Heimat aus und sorgen durch ihr Engagement für ein vielfältiges ehrenamtliches Angebot.“ Was ihn zudem beeindruckt: Überall, wo er sich in den vergangenen Monaten vorgestellt hat, sei er mit Interesse und Offenheit aufgenommen worden.

Amtsinhaber Peter Ziegelmeier tritt nicht mehr an

Der in Fischach gepflegte konstruktive und lösungsorientierte Umgang miteinander, der „nicht zuletzt das Ergebnis der Art und Weise der kooperativen Amtsführung von Bürgermeister Peter Ziegelmeier“ sei, sei schließlich ausschlaggebend für seine Kandidatur gewesen, sagt Benjamin Früchtl. Dieser gegenseitige Umgang entspreche „auch meinem Verständnis des Amts und meiner bisherigen Arbeitsweise bei meinen beruflichen Stationen.“ Gleiches gelte für die motivierte und bürgerorientierte Arbeitsweise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, deren Arbeitsweise ihm auch durch seine bisherigen Tätigkeiten vertraut sei. „Ich bin hoch motiviert, den weiteren Weg der Marktgemeinde in dieser anspruchsvollen Position gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten.“

Die öffentliche Nominierungsveranstaltung findet am Montag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthof Traube in Fischach statt. In Fischach gibt es eine weitere Kandidatin für das Amt, Anja Völk tritt für die SPD/Unabhängige-Kandidatin an. Amtsinhaber Peter Ziegelmeier (SPD) tritt nach 18 Jahren im Amt nicht mehr an.