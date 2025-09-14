Am Ende des Festjahres haben alle getanzt

Beim großen Festabend zum Abschluss des Jubiläumsjahres „500 Jahre Herrgöttle in Biberbach“, führte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Roland Rataj durchs Programm. Pfarrer Ulrich Lindl und Kirchenpflegerin Albertine Miller blicken auf die umfassenden Renovierungsarbeiten der Wallfahrtskirche zurück.

Danach folgten Kurzvorträge von Felix Guffler über Pfarrer Anton Ginther, von Ingrid Knöpfle über ausgewählte Votivtafeln, von Stephanie Justus zur Herkunft der Wallfahrer und von Monica Kühnel über das umfangreiche Pfarrarchiv. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Gruppe „Saitenpfiff“.

Am Samstagvormittag waren die Kinder zur Kinderwallfahrt unter dem Motto „Du hast uns deine Welt geschenkt“ eingeladen. Mini- und Kinderkirche machten sich nach der Einstimmung durch Pfarrer Lindl am Kirchenportal auf, um die Schöpfungstage an unterschiedlichen Orten zu erfahren. Nach dem Segen in der Wallfahrtskirche, erwartete die Kinder eine kleine Stärkung im Pfarrhöfle.

Einen Abend, prall gefüllt mit Lebensfreude, erlebten die Besucher beim ausverkauften Kabarett mit Theresia Zettler. Fast unbemerkt servierte die, wie ihr Publikum, in rot gekleidete „Resi“ zwischen ihren lustigen Begebenheiten aus dem Alltag, praktische Lebenshilfen für ein glückliches Leben.

Der Jubiläumsmarkt hatte sowohl am Samstagabend als auch am Sonntag auf dem Pfarrhof geöffnet. Neben religiöser Kunst, wie Rosenkränze aus Monstranzbohnen und Devotonalien, waren auch andere Kunsthandwerker aus der Region mit kleinen Kostbarkeiten vertreten. Zudem gab es kleine Speisen.

Als geistlichen Höhepunkt feierten die Biberbacherinnen und Biberbacher am Sonntag, dem Tag ihres Wallfahrtspatrozinums „Kreuz Erhöhung“, einen festlichen Pontifikalgottesdienst mit Weihbischof Florian Wörner. Musikalisch wurde die Messfeier vom Kirchenchor Biberbach mit Solisten und Orchester mit der „Krönungsmesse“ von W.A. Mozart gestaltet.

Tanze aus der Blütezeit der Wallfahrt gehörten in Biberbach dazu

Nach dem Mittagstisch im Festzelt auf dem Schulhof zeigte die Tanzgruppe „Saltamus“ historische Tänze aus der Blütezeit der Wallfahrt. Auch Weihbischof und Ortspfarrer wurden zum Mittanzen aufgefordert. Um 14 Uhr endete das Jubiläumsjahr mit einer Dankandacht in der Wallfahrtskirche.