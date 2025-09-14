Icon Menü
Das Jubiläumsjahr „500 Jahre Herrgöttle Biberbach“ ist zu Ende

Biberbach

Am Ende des Festjahres haben alle getanzt

Das Jubiläumsjahr „500 Jahre Herrgöttle Biberbach“ ist mit einem Wochenende voller Feierlichkeiten und bunter Veranstaltungen zu Ende gegangen.
Von Sabine Eltschkner
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Mittagstisch im Festzelt auf dem Schulhof zeigte die Tanzgruppe „Saltamus“ historische Tänze aus der Blütezeit der Wallfahrt. Auch Weihbischof Florian Wörner (rechts) und Ortspfarrer Ulrich Lindl (links) wurden zum Mittanzen aufgefordert.
    Nach dem Mittagstisch im Festzelt auf dem Schulhof zeigte die Tanzgruppe „Saltamus“ historische Tänze aus der Blütezeit der Wallfahrt. Auch Weihbischof Florian Wörner (rechts) und Ortspfarrer Ulrich Lindl (links) wurden zum Mittanzen aufgefordert. Foto: Sabine Eltschkner

    Beim großen Festabend zum Abschluss des Jubiläumsjahres „500 Jahre Herrgöttle in Biberbach“, führte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Roland Rataj durchs Programm. Pfarrer Ulrich Lindl und Kirchenpflegerin Albertine Miller blicken auf die umfassenden Renovierungsarbeiten der Wallfahrtskirche zurück.

    Zum Abschluss des Jubiläumsjahres "500 Jahre Herrgöttle in Biberbach" wurden noch Kurzvorträge gehalten. Im Bild von links Felix Guffler, Stephanie Justus, Ingrid Knöpfle, Monica Kühnel, Albertine Miller und Pfarrer Ulrich Lindl.
    Zum Abschluss des Jubiläumsjahres "500 Jahre Herrgöttle in Biberbach" wurden noch Kurzvorträge gehalten. Im Bild von links Felix Guffler, Stephanie Justus, Ingrid Knöpfle, Monica Kühnel, Albertine Miller und Pfarrer Ulrich Lindl. Foto: Sabine Eltschkner

    Danach folgten Kurzvorträge von Felix Guffler über Pfarrer Anton Ginther, von Ingrid Knöpfle über ausgewählte Votivtafeln, von Stephanie Justus zur Herkunft der Wallfahrer und von Monica Kühnel über das umfangreiche Pfarrarchiv. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Gruppe „Saitenpfiff“.

    Auch eine Kinderwallfahrt gehörte zum Abschluss des Jubiäums "500 Jahre Herrgöttle in Biberbach" dazu.
    Auch eine Kinderwallfahrt gehörte zum Abschluss des Jubiäums "500 Jahre Herrgöttle in Biberbach" dazu. Foto: Sabine Eltschkner

    Am Samstagvormittag waren die Kinder zur Kinderwallfahrt unter dem Motto „Du hast uns deine Welt geschenkt“ eingeladen. Mini- und Kinderkirche machten sich nach der Einstimmung durch Pfarrer Lindl am Kirchenportal auf, um die Schöpfungstage an unterschiedlichen Orten zu erfahren. Nach dem Segen in der Wallfahrtskirche, erwartete die Kinder eine kleine Stärkung im Pfarrhöfle.

    Einen Abend, prall gefüllt mit Lebensfreude, erlebten die Besucher beim bis auf den letzten Platz ausverkauften Kabarett mit Theresia Zettler. Fast unbemerkt servierte die, wie ihr Publikum, in rot gekleidete „Resi“ zwischen ihren lustigen Begebenheiten aus dem Alltag, praktische Lebenshilfen für ein glückliches Leben.
    Einen Abend, prall gefüllt mit Lebensfreude, erlebten die Besucher beim bis auf den letzten Platz ausverkauften Kabarett mit Theresia Zettler. Fast unbemerkt servierte die, wie ihr Publikum, in rot gekleidete „Resi“ zwischen ihren lustigen Begebenheiten aus dem Alltag, praktische Lebenshilfen für ein glückliches Leben. Foto: Sabine Eltschkner

    Einen Abend, prall gefüllt mit Lebensfreude, erlebten die Besucher beim ausverkauften Kabarett mit Theresia Zettler. Fast unbemerkt servierte die, wie ihr Publikum, in rot gekleidete „Resi“ zwischen ihren lustigen Begebenheiten aus dem Alltag, praktische Lebenshilfen für ein glückliches Leben.

    Zwei Tage lang wurde in Biberbach boten auf dem Jubiläumsmarkt in Biberbach Kunsthandwerker aus der Region ihre Kostbarkeiten an.
    Zwei Tage lang wurde in Biberbach boten auf dem Jubiläumsmarkt in Biberbach Kunsthandwerker aus der Region ihre Kostbarkeiten an. Foto: Sabine Eltschkner

    Der Jubiläumsmarkt hatte sowohl am Samstagabend als auch am Sonntag auf dem Pfarrhof geöffnet. Neben religiöser Kunst, wie Rosenkränze aus Monstranzbohnen und Devotonalien, waren auch andere Kunsthandwerker aus der Region mit kleinen Kostbarkeiten vertreten. Zudem gab es kleine Speisen.

    Im Bild von links Pater Athanasius Meitinger, Pfarrer Ulrich Lindl, Weihbischof Florian Wörner, Pfarrer Heribert Stiegler und Professor Hans Rechenmacher beim Pontifikalgottesdienst.
    Im Bild von links Pater Athanasius Meitinger, Pfarrer Ulrich Lindl, Weihbischof Florian Wörner, Pfarrer Heribert Stiegler und Professor Hans Rechenmacher beim Pontifikalgottesdienst. Foto: Sabine Eltschkner

    Als geistlichen Höhepunkt feierten die Biberbacherinnen und Biberbacher am Sonntag, dem Tag ihres Wallfahrtspatrozinums „Kreuz Erhöhung“, einen festlichen Pontifikalgottesdienst mit Weihbischof Florian Wörner. Musikalisch wurde die Messfeier vom Kirchenchor Biberbach mit Solisten und Orchester mit der „Krönungsmesse“ von W.A. Mozart gestaltet.

    Tanze aus der Blütezeit der Wallfahrt gehörten in Biberbach dazu

    Nach dem Mittagstisch im Festzelt auf dem Schulhof zeigte die Tanzgruppe „Saltamus“ historische Tänze aus der Blütezeit der Wallfahrt. Auch Weihbischof und Ortspfarrer wurden zum Mittanzen aufgefordert. Um 14 Uhr endete das Jubiläumsjahr mit einer Dankandacht in der Wallfahrtskirche.

