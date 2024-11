Kunsthandwerk, Tanztee und ganz viel Theater

Allein die Auswahl an Theaterstücken an diesem Wochenende ist im Landkreis Augsburg groß. Von Kinder- und Jugendtheater, über Schwank und Roadmovie bis zum ernsten Stück ist alles dabei. Ein Überblick:

Theatervorstellungen für junge und ältere Besucher und Besucherinnen

Im Diedorfer Eukitea, Lindenstraße 18b, wird am Samstag und am Sonntag um 20 Uhr „Sophie Scholl - Innere Bilder“ gezeigt. Die Eukitea-Produktion zeigt neben dem Mut und dem Drang nach Freiheit und Sinn auch andere Aspekte Sophie Scholls: die liebende Frau, die sie war, ihre unbändige Lebenslust sowie ihre Introvertiertheit und Tiefgründigkeit.

In der Gaststätte Adler, Hauptstraße 31, Diedorf, ist am Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr „Der Austragsschwindel“ zu sehen.

Das Lützelburger Kinder- und Jugendtheater zeigt im örtlichen Theaterheim, am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr „Die kleine Hexe“.

„Der Kriminalinspektor“ ist am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 15.30 Uhr im Stettenhofener Pfarrsaal unterwegs.

Im Nordendorfer Bürgersaal dreht es sich am Samstag und am Sonntag um „A heilig’s Köfferle“.

„Die wirklich wahre Geschichte von Bonny und Clyde“ wird am Samstag um 20 Uhr in der Neusässer Stadthalle verraten. Titel des Stücks: „Ratatata!“

Was ist eine „GleisGeisterei“? Die Auflösung könnte das gleichnamige Stück liefern. Die Theatergruppe Königsbrunn präsentiert es am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr im Pfarrsaal zur Göttlichen Vorsehung.

Tanz und Kabarett

D‘Lechtaler präsentieren am Samstag um 20 Uhr im Herzog-Tassilo-Saal in Thierhaupten mit „s’Gschmackla“ einen Volkstanzabend.

In der Bobinger Singoldhalle beginnt am Sonntag um 15 Uhr ein Kaffeehauskonzert mit Tanztee und mit dem „Alte Schule Tanzorchester“.

Im Bürgerhaus in Baiershofen präsentiert „Michi Dietmayer“ am Samstag um 20 Uhr bayerisches Musikkabarett.

In der Four Corners Music Hall in Untermeitingen ist am Freitag um 20 Uhr Boogie-Tanzball mit „Catfish“, Reservierungen unter Telefon 08232/904841.

In Langerringen im Gemeindezentrum St. Gallus ist der Keller Steff solo am Start mit seinem Programm: „Des schau ma uns oh“. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten bei der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen.

Im Bobinger Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde legt DJ Modde am Sonntag ab 15 Uhr beim Tanztee auf.

„So schee scho“ heißt das Programm, mit dem Stefan Otto am Freitag um 19.30 Uhr im Theatersaal des Trachtenheims in Königsbrunn auftritt.

Märkte für Kunst und Gebrauchtes

Ein großer Kunsthandwerkermarkt ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr in der Schwabmünchner Stadthalle.

Im Langweider Pfarrheim ist am Freitag von 17 bis 20.30 Uhr der Ladies- und Mädels-Kleiderflohmarkt.

Auch in Meitingen findet am Freitag von 18 bis 21 Uhr ein Ladies- und Mädelsflohmarkt statt, und zwar in der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle.

Konzerte und ein Musical

In der Wallfahrtskirche Violau tritt am Samstag um 19 Uhr das „Bachcollegium Augsburg“ auf. Unter der Leitung von Michael Wersin wird Musik des jungen Johann Sebastian Bach und dessen Zeitgenossen aufgeführt.

In der Diedorfer Immanuelkirche gastiert am Sonntag um 19 Uhr die A-cappella-Gruppe „Magpie Alley“.

In der Willishauser Kirche beginnt am Samstag um 18 Uhr ein Kirchenkonzert mit den Dullbachtaler Musikanten.

„Zeit für mich - mit Musik“ heißt es in St. Adelgundis in Anhausen. Dort spielt Antonia Miller am Sonntag um 15 Uhr 24 Preludes von F. Chopin.

Für „Schmutterrauschen“ sorgt der Musikverein Batzenhofen in der dortigen Mehrzweckhalle. Beginn des Konzerts ist am Samstag um 19.30 Uhr.

In der Gersthofer Stadthalle spielen die Gersthofer Blasharmoniker am Samstag um 19.30 Uhr ihr Jahreskonzert. An gleicher Stelle wird am Sonntag um 15 Uhr das Kinder-Musical „Bibi Blocksberg - Alles wie verhext!“ für kleine Zuschauerinnen und Zuschauer ab vier Jahren gezeigt.

An der Oberschönefelder Hubertuskapelle beginnt am Sonntag um 15 Uhr die Hubertusmesse, mit den Jagdhornbläsern Schwabmünchen. Bei Regen findet die Messe in der Abteikirche statt.

Ein Kirchenkonzert in der Stettenhofener Kirche Jesus, der gute Hirte, gestaltet am Sonntag um 18 Uhr das Blasorchester Lützelburg mit dem Vororchester. Der Eintritt ist frei.

Alexandrina Simeon meets Gregorian Stars: Dieses Konzert beginnt in der Königsbrunner Johanneskirche am Freitag um 19 Uhr. Im Mittelpunkt steht dabei „Die Vielfalt liturgischer Klangwelten“.

„Lieder gegen Menschenverachtung“ spielt „The great Park“, ein Singer-Songwriter und Poet, am Freitagabend um 20 Uhr in der Kulturwirtschaft Walden in Blankenburg. Bei dem Hutkonzert ist der Eintritt frei.

Das Jahreskonzert des Posaunenchors Langerringen beginnt am Samstag um 19 Uhr in der Langerringer Johanneskirche.

Kulinarisches und eine Verlosung

Der katholische Burschenverein Großaitingen veranstaltet am Freitag um 20 Uhr im Pfarrsaal eine Maibaumverlosung.

In der Mittleren Mühle in Bobingen findet am Samstag um 9.30 bis 14 Uhr ein Apfelstrudelseminar statt. Veranstalter ist der Bund Naturschutz, Anmeldung unter Telefon 08234/964846. (AZ)