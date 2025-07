Ausgelassene Stimmung auf dem Neusässer Stadtfest

Mit viel Musik, Tanz, Theater und Show startete das erste Wochenende des Neusässer Stadtfests. Dazu gehören neben einem vielfältigen Programm für das Publikum dieses Mal engmaschige Kontrollen. Um die Sicherheit aller Beteiligten zu garantieren, ist das Festgelände engmaschig abgesperrt. An allen Eingängen werden die Taschen kontrolliert. Doch das änderte an der ausgelassenen Stimmung am ersten Wochenende nichts.

Die Vereine in Neusäß bringen sich auf dem Stadtfest ein

An zahlreichen Buden locken kulinarische Köstlichkeiten, und Fieranten bieten eine breite Palette an Produkten vom Hundeleckerlis über regionalen Honig bis hin zu kreativem Modeschmuck.

Das Stadtfest in Neusäß lebt hauptsächlich vom Engagement der örtlichen Vereine. Die Stadtfestgäste interessierten sich besonders für deren Angebote an verschiedenen Mitmach-Stationen und auf der Parkbühne, informierten sich über die verschiedenen Angebote der Neusässer Vereine und dachten vielleicht über den Start eines neuen Hobbys nach.

Der Faschingsgesellschaft Narrneusia präsentiert ihr mitreißendes Tanzprogramm, der Handballvereins Hammel hat eine Handballwurfstation aufgebaut; Vorführungen der Aikido-Abteilung des TSV Neusäß, des Tanzsportzentrums Augsburg, oder der Sing- und Musikschule Neusäß und der Stadtkapelle Neusäß machen das Stadtfest stets erst rund und bunt. Kinder bekamen angesichts der großen Fahrzeuge der Freiwillige Feuerwehr leuchtende Augen.

Das Stadtfest unterhält mit Musik von a-capella bis Rock

Auf der Parkbühne war für jeden Musikgeschmack etwas geboten. Die a-capella-Gruppe Voivenet präsentierte ein Kontrastrprogamm zu den Rockern von Sixtreme. Höhepunkt war der Auftritt der Presley Family. „Es wird wie gewohnt große Auftritte geben“, hatte die Leiterin des Kulturamts der Stadt Neusäß, Veronika Wanninger, versprochen.

Am kommenden Wochenende geht es gleich weiter, unter anderen mit außergewöhnlichen Walking-Acts mit heißen Sambatänzen und brasilianischer Lebensfreude von Mirror Butterfly und Ledd-Samba freuen. Und die Küche daheim kann kalt bleiben. Hunger stillt auch eine kulinarische Weltreise über das Neusässer Stadtfest.

Das zweite Stadtfest-Wochenende in Neusäß Das zweite Stadtfest-Wochenende in Neusäß startet am Donnerstag, 10. Juli, um 17 Uhr. Nach der Hochstapler Showgruppe um 18.30 Uhr gastiert die Band Inbetween ab 19.15 Uhr. Am Freitag sind Loamsiada (um 19 Uhr) und Eros Ramazotti Tribute (ab 21.15 Uhr) auf der Bühne. Die Sommerparty mit den Musikspatzen startet am Samstag, 12. Juli, um 17 Uhr. Die Falschgeld-Band (um 18.30 Uhr), DJ K-louis mit einer 90er und 2000er-Party sowie die Narrneusia mit „Mysteria“ runden den Samstag ab. Höhepunkt am Sonntag, 13. Jul, ist ab 19 Uhr „The Spirit of John R. Cash“.

