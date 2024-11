CCD Deubachia startet etwas später in den Fasching

Mit dem allseits beliebten Chrysanthemenball im Bürgerhaus Willishausen startet die Faschinggesellschaft CCD Deubachia am 16. November mit der Vorstellung seiner Prinzenpaare nicht nur in die neue Faschingssaison, sondern ganz besonders in eine Jubiläumssaison. 1974 wurde der erste Hofstaat gegründet, ein Jahr später, am 21. März 1975, folgte die offizielle Gründung des Faschingsvereins CCD Deubachia, der am 23. Januar 1976 ins Vereinsregister eingetragen wurde, erzählt Präsidentin Stefanie Aumann. Somit gilt es, die Faschingssaison 2024/25 gleich doppelt zu feiern und mit viel Freude und Schwung zu begehen.

Für all jene, die es kaum noch aushalten können, gab Präsidentin Aumann einen Vorgeschmack auf das Programm ihrer Lieblingsjahreszeit, das für jede Altersgruppe ein spezielles Angebot hat. Gleich im neuen Jahr geht es los mit den Prunksitzungen, von welchen es im nächsten Jahr gleich zwei gibt. Am 17. und 18. Januar trifft man sich wieder in der Gemeindehalle Kutzenhausen. Geboten werden, wie gewohnt, Tanz, Sketche und Kabarett Marke CCD Deubachia. Für alle, die zwar gerne Fasching feiern, dies lieber aber gemütlich an einem Nachmittag bei Kaffee und Kuchen tun, laden die Deubacher Narren am 19. Januar zu einem „Bunten Nachmittag“.

Am 25. Januar werden Kostüme aus dem Fundus verkauft

Wer für die Faschingssaison noch ein besonderes Kostüm sucht, der kann am 25. Januar beim Fundusverkauf in der Alten Schule in Deubach aus zahlreichen Möglichkeiten auswählen. Um 13 Uhr geht es dann zum freundschaftlichen Garde- und Showtanztreffen in die Schwarzachhalle in Gessertshausen. Die jüngsten Narren dürfen dann am 26. Januar beim Kinderball ausgiebig Fasching feiern und toben. Am 31. Januar veranstaltet die Deubachia schließlich ihre große Jubiläumsfete und am 1. Februar den Prinzenball, beides in der Schwarzachhalle in Gessertshausen. Die Teenies aus nah und fern werden sich am 8. Februar zur Neonparty treffen. Zum großen Abschluss der Faschingssaison schlängelt sich dann am 4. März um 14.14 Uhr wieder der Gaudiwurm durch die Straßen Deubachs.