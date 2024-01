Deubach/Kutzenhausen

vor 48 Min.

Die Kleinsten kommen beim CCD Deubachia groß raus

Plus Die Prunksitzung beim CCD Deubachia stand diesmal vor allem im Zeichen von Musik und Tanz. Einer der Höhepunkte: die Schmutter Baywatch Rettungsschwimmer.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek Artikel anhören Shape

Die Lust am Faschingfeiern ist beim CCD Deubachia wieder groß. Deshalb war das närrische Volk eingelanden, die inzwischen schon legendären Prunksitzung in die Gemeindehalle in Kutzenhausen zu besuchen. Der Saal war ausverkauft und die feierfreudigen Sitzungsgäste in der stimmungsvoll geschmückten Halle durften sich über ein abwechslungsreiches, närrisches Programm mit mitreißenden Darbietungen freuen.

Volles Haus beim CCD Deubachia

Gestaltet wurde das unter der Leitung des Präsidiums, der 1. Vorsitzenden Stefanie Aumann, sowie Melanie Schalk und Dominik Wanner. Gestartet wurde in den Faschingsabend mit dem Minihofstaat, also den Kleinsten im Verein, die letztlich aber die Größten sind, wie Hofmarschallin Aida erklärte. Unter dem Motto „Teuflisch heiß und eisig cool“, übernahm das jugendliche Hofmarschallteam mit Greta, Maxi und Basti nun eloquent die Führung der Truppe, die durchwegs mit großem Applaus belohnt wurde. „Musik und Tanz, es wird famos“ versprach das Kinderprinzenpaar Marie II. und Maximilian III. und präsentierte seinen Hofstaat, der schnell loslegte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen