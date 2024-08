Jugendliche aus französischer Partnergemeinde zu Gast in Diedorf

Zu Beginn der Sommerferien findet seit Jahren der im jährlichen Wechsel durchgeführte Jugendaustausch zwischen Diedorf und der im Nordwesten Frankreichs gelegenen Partnergemeinde Bonchamp statt. Aufgrund des Auftakts der Olympischen Spiele in Paris musste in diesem Jahr eine andere Reiseroute gewählt werden und der Aufenthalt in Diedorf wurde etwas verlängert. Nach einer Zugreise über Le Mans und Straßburg kamen die zwölf Jugendlichen aus Bonchamp und ihre Begleitpersonen wohlbehalten in Diedorf an und wurden von ihren Gastfamilien in Empfang genommen.

Auf die Teilnehmenden wartete ein abwechslungsreiches Programm. Ein Tagesausflug führte in den Skyline-Park nach Bad Wörishofen. Neben weiteren sportlichen Aktivitäten wie dem Besuch des Naturfreibads Fischach und eines Kletterparks kam auch das übergeordnete Motto des Austauschs „Kultur geht durch den Magen“ nicht zu kurz. Zur Einstimmung konnten die Jugendlichen bei Bäckermeister Josef Niedermair lernen, wie man fachgerecht Brezen schlingt und backt. Eine Führung durch die verschiedenen Abteilungen des Großhandels „Chefs Culinar“ in Zusmarshausen gab einen Einblick in die Welt der Lebensmittellogistik. Auch ganz praktische Dinge konnte man dort anhand eines Wettbewerbs lernen, bei dem ein Rollwagen fachgerecht und autobahntauglich mit den unterschiedlichsten Gütern befüllt werden musste.

Jugendliche aus Deutschland und Frankreich gestalten ein eigenes Kochbuch

Die traditionelle schwäbische Küche lernten die französischen Gäste bei einem Kochkurs an der Grund- und Mittelschule Diedorf kennen. Unter der Anleitung von Ernestine Verdura wurde in vier Gruppen ein komplettes Menü gekocht. Von einer Flädlesuppe über Käsespätzle und Semmelknödel bis zu Pfannkuchen und Kaiserschmarrn war alles geboten. Mit ein paar Sprachkenntnissen, Übersetzungsprogrammen und viel nonverbaler Kommunikation schafften es die Teilnehmenden sehr gut, die Herausforderung gemeinsam zu meistern. Eine weitere Aufgabe bestand darin, ein Kochbuch zusammenzustellen, in dem die Jugendlichen ihre ganz persönlichen Lieblingsrezepte vorstellen.

Der letzte Tag des Aufenthalts führte zum Umweltzentrum Schmuttertal in Biburg-Kreppen. Mit Kanufahrten auf der Schmutter und einem erlebnispädagogischen Programm war der Tag ausgefüllt. Am Abend trafen sich die Gastfamilien mit Mitgliedern des Partnerschaftsvereins und schauten sich das gemeinsam erstellte Kochbuch an. Die Diedorfer Vereinsvorsitzende Angelika Papsch bedankte sich bei allen Beteiligten und Diedorfs zweitem Bürgermeister Thomas Rittel für die Unterstützung des Jugendaustauschs. Auch die Bonchamper Vorsitzende Lucie Morillon sprach ihren Dank aus. Thomas Rittel, der einst selbst am Jugendaustausch teilgenommen hatte, betonte, wie wichtig die friedlichen Treffen unter europäischen Nachbarn seien.