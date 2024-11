Die Narrneusia entführt ins Reich der Mysterien und der Magie

In der Saison 2024 nahm die Neusässer Showtanzgruppe das Publikum auf eine Reise mit der „Narrneusia Danceline“ mit. Die 23 Mann starke Besatzung entdeckte auf der Kreuzfahrt die Schätze der Weltmeere. Dieses Jahr wagt sich die Narrneusia in eine mystische Welt. Das Motto für die neue Faschingssaison: „Mysteria - Das Reich hinter der magischen Tür“. Erste Eindrücke gab es beim Auftakt im Haus der Musik.

Im Programm begegnen die Zuschauer lieblichen Elfen und ihren starken Beschützern, treffen auf mächtige Hexen und Zauberer und entdecken viele weitere außergewöhnliche Geschöpfe.

Icon Vergrößern Prinzessin Luna I. (Nestmann) und Prinz Nikolas I. (Wilhelm) sind das neue Kinderprinzenpaar. Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Prinzessin Luna I. (Nestmann) und Prinz Nikolas I. (Wilhelm) sind das neue Kinderprinzenpaar. Foto: Andreas Lode

Die Rolle des Prinzenpaars übernehmen Sarah I. (Kreuzer) und Matthias II. (Heier). Der aus Steppach kommenden Prinzessin gefällt das Motto sehr gut: „Ich bin eigentlich nicht so der Fantasy-Fan bei Filmen oder Büchern, aber ich kann mich tänzerisch richtig in das Motto reinfühlen. Vielleicht muss ich nach der Saison doch mal einen Harry Potter Marathon machen.“ Sarah Kreuzer ist Studentin im Bereich Kommunikation und PR und ist schon seit 14 Jahren Mitglied der Showtanzgruppe. Die zentrale Prinzessinnen-Rolle kennt sie, sie war in der Saison 2014/2015 schon Kinderprinzessin.

Der Prinz ist ein Ingenieur im beruflichen Leben

Ihr Prinz, Matthias Heier, wohnt aktuell in München und ist von Beruf Projektingenieur im Brücken- und Ingenieurbau. Er geht in seiner Freizeit gerne Fahrrad fahren, snowboarden und tanzen. Es war nicht immer einfach in den vergangenen Jahren, einen Prinzen zu finden. Matthias Heier ist jetzt das zweite Jahr Mitglied der Showtanzgruppe. Er war in einer anderen Garde vor einigen Jahren schon mal Kinderprinz. Das Motto nennt er „eine sehr coole Idee“. „Es macht einfach nur Spaß in diese magische und irgendwie auch ein bisschen verrückte Welt „Mysteria“ einzutauchen.“

Prinzessin Luna I. (Nestmann) und Prinz Nikolas I. (Wilhelm) sind das Kinderprinzenpaar der kommenden Saison. Erster Auftritt der Narrneusia mit der neuen Show ist bei der Inthronisationsgala am Samstag, 4. Januar, ab 18.30 Uhr in der Stadthalle Neusäß. Kartenvorverkauf ist ab 18. November bei Gardinen Vetter in Augsburg und Neusäß möglich. (AZ)