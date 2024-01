Neusäß

Die Narrneusia sticht in der neuen Faschingssaison farbenfroh in See

Plus In der diesjährigen Faschingssaison geht es mit der Neusässer Faschingsgesellschaft auf Kreuzfahrt. Bei Inthronisationsball in der Stadthalle wurde das neue Programm gejubelt.

Mit sensationellen Kostümen, schmissiger Musik und mitreißenden Choreographien startete die Narrneusia am ersten Wochenende des neuen Jahres mit ihrer Inthronisationsgala in der Neusässer Stadthalle in den Fasching.

Gleich zu Beginn des Showabends überreichten die Prinzenpaare des Faschings 2023 zusammen mit Bürgermeister Richard Greiner symbolisch den Rathausschlüssel der Stadt Neusäß an die neuen Prinzenpaare. Prinzessin Elena I. und Prinz Oliver I. sind damit offiziell das Prinzenpaar der Erwachsenen Showtanzgruppe, Mila I. und Dominik I. das Prinzenpaar der Kinder- und Jugendshowtanzgruppe.

