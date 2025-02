Heike Heubach feiert nach Wahlkrimi den Wiedereinzug in den Bundestag

Obwohl es am Sonntag noch nicht danach aussah, am Montag hatte Heike Heubach Gewissheit. Sie zieht für die SPD wieder in den Bundestag ein. Die Freude darüber war der 45-Jährigen im Video-Interview anzusehen. „Ich habe Luftsprünge gemacht“, sagte die Stadtbergerin. Sie bedauert gleichzeitig das schlechte Abschneiden ihrer Partei. Viele Genossinnen und Genossen aus Schwaben werden nicht mehr in Berlin sitzen, darunter Ulrike Bahr aus Augsburg. „Ich werde mich volle Kraft für alle einsetzen“, sagte Heubach mit Blick auf die große Nachbarstadt. „Irgendwie war ich aber immer überzeugt davon, dass ich es wieder geschafft habe.“

