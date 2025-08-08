Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Diedorf hat jetzt eine Spielplatzsatzung

Diedorf

Diedorf hat jetzt auch eine Spielplatzsatzung

Bisher hatte die Gemeinde bei Bebauungsplänen Spielraum. In Zukunft gibt es wie schon bei den Stellplätzen auch bei der Spielplatz-Frage klare Vorgaben.
Von Ruth Seyboth-Kurth
    • |
    • |
    • |
    Diedorf hat schon viele Spielplätze. Deshalb enthält die neue Spielplatzsatzung für manche Bauherrn die Möglichkeit, einen Ablösebetrag zu zahlen und keinen neuen Spielplatz zu bauen.
    Diedorf hat schon viele Spielplätze. Deshalb enthält die neue Spielplatzsatzung für manche Bauherrn die Möglichkeit, einen Ablösebetrag zu zahlen und keinen neuen Spielplatz zu bauen. Foto: Willi Wolf

    Um das Heft weiterhin in der Hand zu halten, hat die Marktgemeinde Diedorf rechtzeitig vor der Sommerpause zwei wichtige Beschlüsse gefasst. Dabei geht es um Vorgaben für künftige Bauvorhaben. Hintergrund ist eine Initiative Bayerns zum Bürokratieabbau. Ohne gemeindliche Stellplatz- und Spielplatzsatzung sind Bauherren in Zukunft nicht verpflichtet, Plätze für Fahrzeuge und Spielflächen für Kinder auf ihren Bebauungsplänen auszuweisen. Diedorf hatte sich erst im vergangenen Jahr eine neue Stellplatzsatzung gegeben. Diese enthielt allerdings Formulierungen, die sich durch die Gesetzesänderung, die spätestens zum 1. Oktober in Kraft tritt, ungünstig auswirken könnten. Für Spielplätze gab es in Diedorf bisher keine Satzung. Somit bestand für die Gemeinde dringender Handlungsbedarf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden