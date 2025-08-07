In Diedorf entsteht mitten im Ort ein Containerlager statt Wohnraum

In Augsburg gibt es sie sowieso, in Gersthofen ebenfalls seit einigen Jahren und in Neusäß sind sie geplant: Sogenannte Selfstorage-Anlagen, in denen jeder und jede alles, was zu Hause keinen Platz hat, unterbringen kann. Doch was passiert eigentlich in diesen Anlagen und wie funktionieren sie? Für die Marktgemeinde Diedorf liegt inzwischen im Landratsamt ein Bauantrag auf solch eine Einrichtung vor, die in zentraler Lage in B300-Nähe am Ende aus 180 neuen Schiffscontainern bestehen könnte. Ganz glücklich ist die Gemeinde mit dieser Lösung für ein seit Jahrzehnten nur als Lagerplatz genutztes Grundstück allerdings nicht. Das hat auch mit der Idee des Eigentümers zu tun, was auf der Fläche eigentlich passieren sollte.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86420 Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis