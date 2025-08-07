Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

In Diedorf entsteht eine Selfstorage-Anlage nahe der B300

Diedorf

In Diedorf entsteht mitten im Ort ein Containerlager statt Wohnraum

In der Straße Am Straßfeld sollen 91 Schiffscontainer aufgestellt werden. Der Geschäftsführer spricht über das, was Menschen dort einlagern.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Die ersten Container auf dem Grundstück in Diedorf in der Nähe des Supermarkts Rewe stehen bereits. Dort können Privatleute und Selbstständige Stauraum mieten. Doch noch gibt es für die Anlage keinen genehmigten Bauantrag.
    Die ersten Container auf dem Grundstück in Diedorf in der Nähe des Supermarkts Rewe stehen bereits. Dort können Privatleute und Selbstständige Stauraum mieten. Doch noch gibt es für die Anlage keinen genehmigten Bauantrag. Foto: Marcus Merk

    In Augsburg gibt es sie sowieso, in Gersthofen ebenfalls seit einigen Jahren und in Neusäß sind sie geplant: Sogenannte Selfstorage-Anlagen, in denen jeder und jede alles, was zu Hause keinen Platz hat, unterbringen kann. Doch was passiert eigentlich in diesen Anlagen und wie funktionieren sie? Für die Marktgemeinde Diedorf liegt inzwischen im Landratsamt ein Bauantrag auf solch eine Einrichtung vor, die in zentraler Lage in B300-Nähe am Ende aus 180 neuen Schiffscontainern bestehen könnte. Ganz glücklich ist die Gemeinde mit dieser Lösung für ein seit Jahrzehnten nur als Lagerplatz genutztes Grundstück allerdings nicht. Das hat auch mit der Idee des Eigentümers zu tun, was auf der Fläche eigentlich passieren sollte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden