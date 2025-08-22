Der Diedorfer Wochenmarkt ist Geschichte - So reagieren Kunden und Händler

Mit dem Wochenmarkt in Diedorf ist jetzt Schluss. Rund 30 Jahre lang kamen Händlerinnen und Händler aus der Region jeden Freitag auf den Platz vor der Schmuttertalhalle, um ihre Waren zu verkaufen. Passend zum Trend des ausgehenden 20. Jahrhunderts wurde der Wochenmarkt als Ökomarkt gegründet. Die umliegenden Supermärkte konnten damals noch kaum mit dem Angebot an regionalen und biologischen Produkten mithalten. Dies änderte sich allerdings mit der Zeit. Zudem hat sich das Kaufverhalten vieler Kundinnen und Kunden nach der Coronazeit gewandelt. So wurde der Ökomarkt im Jahr 2022 zum Wochenmarkt, um auch für konventionelle Anbieter Raum zu schaffen. Doch auch hier sank die Nachfrage, unter anderem aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise. Selbst die Verwaltung, die versucht hat, den Markt attraktiv zu halten, konnte ihn letztendlich nicht retten. Wie reagieren die Händler und Kunden auf das Aus? Wir haben am Wochenmarkt in Diedorf nachgefragt.

Kunden bedauern das Ende des traditionsreichen Wochenmarkts

Die meisten der Besucherinnen und Besucher des Diedorfer Wochenmarkts bedauern das Ende. So auch Lepa Nikolic, die es kaum glauben kann, dass dies bereits der letzte Markttag gewesen sein soll. „Das ist sehr schade“, meint die Diedorferin. Doch sie weiß sich zu helfen: „Künftig rufe ich eben direkt bei den Händlern an.“ Die Familie Handlos, die gerade am Honigstand eingekauft hat, sieht das ähnlich: „Wir kaufen jetzt eben direkt im Laden vor Ort ein.“ Andere Kundinnen und Kunden sehen dies ähnlich, denn auch wenn das Aus unerfreulich sei, gibt es in der Region noch andere Wochenmärkte. Schon seit Längerem sei der Markt nicht mehr so attraktiv, weil viele der früheren Stände, einschließlich des alteingesessenen „Käsemannes“ Peter Müller oder des Familienbetriebs „Himmelbäck“ aus Lauingen, nicht mehr da seien. Auch Maria Heynck aus Diedorf sagt: „Schade ist es schon. Trotzdem werde ich weiterhin die regionalen Produkte in den Dorf-und Hofläden einkaufen.“

Viele Jahre verkaufte Lisette Tiemeijer auf dem Wochenmarkt in Diedorf ihre Produkte. Jetzt liefert sie bei Anfrage auch nach Hause. Foto: Thomas Hack (Archiv)

Der Honigstand von Hobbyimkerin Lisette Tiemeijer aus Diedorf zählt zu einem der drei Stände, die am letzten Markttag ihre Waren anbieten. Seit 2010 verkauft sie ihren Bienenhonig bereits. Sie hält es für beklagenswert, dass der Markt von den Kundinnen und Kunden nicht mehr angenommen wurde. Und das, obwohl die Stelle für den Marktplatz ideal ist: Direkt neben der Schmuttertalhalle liegt der Platz nicht nur zentral, sondern verfügt auch über einen großen Parkplatz nebenan. Für sie ist ein bedeutender Grund für das Aus, der historische Aspekt: „Früher war der Markt ein wichtiger Treffpunkt für den sozialen Austausch. Das hat man völlig aus dem Auge verloren.“ Über den zukünftigen Verkauf ihres Honigs macht sich die 60-Jährige allerdings keine Sorgen, denn sie ist mit ihrem Verkauf breit aufgestellt. Neben Verkaufsstellen am eigenen Haus und im örtlichen Teeladen liefert die Diedorferin nämlich auch kostenlos bei Anfrage.

Händler bieten weiterhin ihre Produkte an

Alois Kastner, der seit Jahren auf dem Wochenmarkt ist, bedauert ebenfalls das Ende des Wochenmarktes. Er verkaufe seine Waren, Eier, Kartoffeln und Dinkelprodukte, ausschließlich auf dem Wochenmarkt in Diedorf. „Ich habe eben keine Handelsware, sondern verkaufe sonst nur direkt auf meinem Hof“, sagt der 59-Jährige. Auf seinem Bioland-Hof in Gabelbach können Kundinnen und Kunden durch ein „Selbstbedienungshäuschen mit Vertrauenskasse“ weiterhin seine Produkte erwerben.

„Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal auf dem Regionalmarkt!“, ruft Michaela Winter einer Kundin am Stand gegenüber zu. Sie verkaufte auf dem Diedorfer Wochenmarkt die Produkte ihrer Hofmetzgerei Müller aus Nordendorf. Auf die Frage, ob sie über das Aus traurig sei, antwortet sie: „Ja auf jeden Fall! Ich habe hier einen großen Stand und eine Toplage. Warum nicht mehr Kunden kommen, verstehe ich selbst nicht.“ Ihre Kundinnen und Kunden haben aber trotzdem die Möglichkeit, ihre Produkte auf dem Regionalmarkt in Diedorf und auf den Wochenmärkten in Gersthofen, Haunstetten und Friedberg zu kaufen.