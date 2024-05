Mit „rollender Verkaufsfiliale“: Mehr Angebote auf Diedorfer Wochenmarkt

An der Schmuttertalhalle in Diedorf werden ab sofort zahlreiche neue Spezialitäten angeboten. Für den Wochenmarkt werden noch weitere Händler gesucht.

Noch vor einigen Wochen herrschte auf dem Diedorfer Wochenmarkt unter den treuen Stammkunden eine gewisse Betrübnis vor – hatten doch sowohl der alteingesessene „Käsemann“ Peter Müller als auch „Der Österreicher“ mit seinen Feinkostspezialitäten angekündigt, ihre dortigen Verkaufsstände schließen zu müssen. Aber inzwischen ist eine erfreuliche Wendung eingetreten, denn ab sofort werden vor der Schmuttertalhalle jeden Freitag ab 10 Uhr sogar noch mehr Stände als bisher die Kunden mit ihren regionalen und saisonalen Produktangeboten verköstigen.

Neu ist unter anderem der Verkaufswagen des 300 Jahre alten Familienbetriebs „Himmelbäck“ aus Lauingen. Von ausgesuchten Broten über verschiedenstes Kleingebäck bis zu frischen Kuchen ist dort nahezu alles zu finden, was das Frühstücks- oder Brotzeitherz begehrt. Doch auch etwas ausgefallenere Backspezialitäten laden hier zum Ausprobieren und Genießen ein – der Pfefferkringel oder ungewöhnliche Dinkel-Spezialitäten sind nur zwei Beispiele dafür. „Bei uns ist noch alles Handarbeit“, lässt Standbetreiberin Sabine Held dazu verlauten. So würden die frischen Teige bis zu 20 Stunden ruhen, um wirklich nur die beste Qualität gewährleisten zu können.

Nicht nur Markt, sondern auch Treffpunkt

Ebenfalls neu auf dem Markt ist eine „rollende Verkaufsfiliale“ der traditionellen Schönegger Käse-Alm. Neben zahlreichen Hartkäse-Variationen aus Heumilch hat Standbetreiber Josef Häringer auch typische Brotzeitschmankerln wie klassische Käsesalate oder Obatzdn im Programm. Nach Diedorf verschlagen hat es Häringer über drei Ecken und zwei guten Gründen, wie er voller Begeisterung erzählt: „Freitag hat bei mir einfach gepasst. Und die Konstellation hier ist sehr, sehr gut!“ Was Häringer auf dem Wochenmarkt zudem ganz besonders gefällt ist, dass diese Institution nicht nur ein reines Vermarktungsareal darstellt, sondern gleichermaßen ein mittlerweile äußerst beliebter Treffpunkt, bei welchem es einfach auch einmal nur um das „Ratschen“ geht.

Fürs körperliche Wohlbefinden kann auch ein neuer Stand mit Aloe Vera-Produkten beitragen. Es handelt sich hierbei um eine Augsburger-Hurlacher Kooperation zweier junger Damen, die sich ganz natürlichen Produkten verschrieben haben, die vor allem aus der weltgrößten Aloe Vera-Farm bezogen werden.

Aber auch, wenn sich all diese neuen Stände noch nicht in der ganzen Gemeinde herumgesprochen haben: Selbst bei Regenwetter besuchen viele treue Kunden diesen kleinen Markt, um sich mit den unterschiedlichsten Spezialitäten aus der Region versorgen zu können. Etwa mit knackigem Gemüse vom Großaitinger Biohof Hauser, den immer frischen Eiern vom Bioland-Hof Kastner aus Gabelbach oder der Nordendorfer Hofmetzgerei Müller. „Honig ist abgefüllter Sonnenschein!“, heißt es letztendlich bei der Hobbyimkerin Lisette Tiemeijer. Ihre Honigspezialitäten werden direkt in den Westlichen Wäldern produziert.

Schon viele Jahre auf dem Diedorfer Wochenmarkt zu finden: Hobbyimkerin Lisette Tiemeijer. Foto: Thomas Hack

Hausgemachte Brotaufstriche statt Käse

Und der alteingesessene „Käsemann“, der eigentlich seinen langjährigen Stand in Diedorf aufgeben wollte? Der hat sich mittlerweile doch noch dazu entschlossen, weiterzumachen – allerdings nicht mehr mit seinem bisherigen Sortiment, sondern mit selbst hergestellten Brotaufstrichen jeglicher Art.

Der Diedorfer Wochenmarkt befindet sich auf Expansionskurs und „nach oben hin ist alles offen“, wie die Veranstaltungsbeauftragte Martina Bühler sagt. Vorrangig auf der Suche sei die Gemeinde derzeitig allerdings nach einem Fischwagen, einem Blumenstand sowie einem Imbissstand. Info: Der Wochenmarkt Diedorf ist jeden Freitag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.