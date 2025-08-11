Icon Menü
Wochenmarkt in Diedorf steht vor dem Aus

Diedorf

Nach 30 Jahren: Diedorfer Wochenmarkt steht vor dem Aus

Händler bieten ihre Waren am Freitag, 22. August, zum letzten Mal auf dem Wochenmarkt in Diedorf an. Warum die Institution schließt.
Von Jana Tallevi
    Der Wochenmarkt in Diedorf hatte in den vergangenen Jahren immer weniger Kundinnen und Kunden. Am 22. August ist endgültig Schluss.
    Der Wochenmarkt in Diedorf hatte in den vergangenen Jahren immer weniger Kundinnen und Kunden. Am 22. August ist endgültig Schluss. Foto: Maximilian Gori

    Der Wochenmarkt in Diedorf steht vor dem Aus. Nach rund 30 Jahren kommen die Händlerinnen und Händler am Freitag, 22. August, zum letzten Mal auf dem Platz vor der Schmuttertalhalle zusammen und verkaufen vormittags bis 13 Uhr ihre Waren. Grund für das Aus ist, laut der zuständigen Sachbearbeiterin im Rathaus, Martina Bühler, die inzwischen mangelnde Nachfrage von Kundinnen und Kunden. Dabei hatte die Verwaltung mit viel Initiative versucht, den Markt attraktiv zu halten.

