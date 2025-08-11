Nach 30 Jahren: Diedorfer Wochenmarkt steht vor dem Aus

Der Wochenmarkt in Diedorf steht vor dem Aus. Nach rund 30 Jahren kommen die Händlerinnen und Händler am Freitag, 22. August, zum letzten Mal auf dem Platz vor der Schmuttertalhalle zusammen und verkaufen vormittags bis 13 Uhr ihre Waren. Grund für das Aus ist, laut der zuständigen Sachbearbeiterin im Rathaus, Martina Bühler, die inzwischen mangelnde Nachfrage von Kundinnen und Kunden. Dabei hatte die Verwaltung mit viel Initiative versucht, den Markt attraktiv zu halten.

Jana Tallevi

86420 Diedorf

Wochenmarkt