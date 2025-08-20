Gibt es die Ideallösung beim Heizungstausch oder der Badsanierung?

Brigitte Kölle besitzt in Gablingen ein Zwei-Familienhaus, das in den 1980er-Jahren gebaut wurde. Die alte Ölheizung musste nach 35 treuen Dienstjahren erneuert werden. Doch welches Heizsystem ist das richtige für die Zukunft? Fossile Brennstoffe kamen für die Hausbesitzerin aus ökologischen Gründen nicht infrage. So begann sie, sich durch den Dschungel der Möglichkeiten zu kämpfen: Wärmepumpe? Photovoltaik in Kombination? Oder doch etwas ganz anderes?
Landkreis Augsburg
