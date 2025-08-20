Icon Menü
Experten der Sanitär- und Heizungsbranche über Heizungstausch und Badsanierung

Landkreis Augsburg

Gibt es die Ideallösung beim Heizungstausch oder der Badsanierung?

Die Sanitär- und Heizungsbranche befindet sich im Aufwärtstrend. Eine Gablingerin berichtet, was nach der Ölheizung kam.
Von Monika Treutler-Walle
    Die Branche Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik ist im Aufwärtstrend. Zwei Fachleute aus dem Landkreis Augburg berichten. Foto: Sven Hoppe/dpa (Archivbild)

    Brigitte Kölle besitzt in Gablingen ein Zwei-Familienhaus, das in den 1980er-Jahren gebaut wurde. Die alte Ölheizung musste nach 35 treuen Dienstjahren erneuert werden. Doch welches Heizsystem ist das richtige für die Zukunft? Fossile Brennstoffe kamen für die Hausbesitzerin aus ökologischen Gründen nicht infrage. So begann sie, sich durch den Dschungel der Möglichkeiten zu kämpfen: Wärmepumpe? Photovoltaik in Kombination? Oder doch etwas ganz anderes?

