Faschingspartys, Kinderbälle, dazu Kunst und Kultur

Fasching und kein Ende: Die fünfte Jahreszeit geht ihrem Höhepunkt entgegen. An diesem Wochenende ist das Freizeitangebot vor allem für die kleinen Narren groß. In vielen Orten steigen jetzt die Kinderfaschingsbälle. Aber auch für die großen Faschingsfans ist einiges geboten. Und ja, wer Kunst und Kultur ganz ohne Luftschlangen und Konfetti bevorzugt, hat ebenfalls mehrere Veranstaltungen zur Auswahl. Hier ein Überblick:

Musik und Konzerte: Von handgemachter Pop-Rock-Musik bis zur Operette

„Not2perfect“: Hits von Coldplay, „live and handmade“, gibt es am Freitag ab 19 Uhr in Langweid im buch7-Kulturbahnhof zu hören. Anmeldungen sind telefonisch möglich unter 08230/273977780 oder per E-Mail an anmeldung@buch7-kulturbahnhof.de. In der Wallfahrtskirche St. Jakobus in Biberbach gibt es am Sonntag ab 16 Uhr ein Konzert der Hofmarkmusik mit Melodien aus Irland, Schweden und Mazedonien. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Renovierung der Wallfahrtskirche sind aber erwünscht. Im Rahmen der Rathauskonzerte steht in Dinkelscherben am Samstag ein Klavierabend mit Jewgeni Konnov auf dem Programm. Beginn ist um 20 Uhr im Rathausstadel. Eine Operette wird im Bürgersaal Am Hopfengarten in Stadtbergen am Samstag gezeigt. Bader & Friends präsentieren hier ab 19.30 Uhr „Schön ist die Welt...“. Auf der Bühne stehen Benedikt Bader, Jelena und Florian Widmann und Szilvia Miko. Im Gemeindezentrum in Langerringen findet am Freitag ab 20 Uhr der Bookshop Live mit Gudrun Walther & Andy Cutting statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Ausstellungen, Vorträge und Mitmachaktionen

„Aus Sprache mach’ Kunst“ heißt es am Freitag ab 15 Uhr im MUGS - Museum und Galerie Schwabmünchen. Hier werden Schnipselkarten zum internationalen Tag der Muttersprache gestaltet. Eine Anmeldung ist erforderlich unter museum@schwabmuenchen.de. Mit einem Vortrag von Klaus Vogelsang von der Universität Augsburg geht es am Samstag ab 16.30 Uhr weiter. „Von gebrochenen Schäften und Elefantenrüsseln. Schreiben und Drucken vor, mit und nach Leonhard Wagner und der Frakturschrift“ lautet das Thema. Das Kunsthaus in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen zeigt Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr „Formen der Freiheit“, abstrakte Akte und Landschaften von Andrea Reiners. „Ich bin...“, heißt der Titel der Wanderausstellung mit Fotos von Sternenkindern und deren Familien. Zu sehen ist sie am Samstag und Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr in der Berufsfachschule für Pflege an der Wertachklinik in Bobingen.

Faschingspartys für die großen Narren

Im Schützenheim im Kohlstattweg in Adelsried findet am Freitag ab 20 Uhr ein Faschingsball statt. In der Mehrzweckhalle in Gablingen sind Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr die Gablinger Faschingssitzungen der Faschingsfreunde „D’Glammhogga“ angesagt. In Horgau wird am Samstag ab 14 Uhr im Pfarrheim St. Martin der Faschingsnachmittag des VdK Ortsverbands Horgau-Welden gefeiert. Der Faschingsball in Langweid beginnt am Samstag um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Im Schützenheim in Gabelbach geht der Faschingsball am Samstag um 20 Uhr los. „Brandheiss“ heißt die Faschingsparty der Feuerwehr Schwabmünchen. Sie steigt am Samstag ab 19.30 Uhr in der Stadthalle. DJ Würfel legt am Samstag ab 18 Uhr beim Jugendball in der Lechfeldhalle in Kleinaitingen auf.

Kinderfasching für die kleinen Narren

Der Rest ist Kinderfasching: In Altenmünster ist er von 13.33 bis 17 Uhr in der Schulturnhalle geplant, in Anried in der Alten Schule am Samstag ab 14 Uhr und zeitgleich ist Kinderfasching im Vereinsheim in Oberschöneberg, also ebenfalls am Samstag ab 14 Uhr. Im Vereinsheim in Ettelried beginnt der Kinderball am Sonntag um 14 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Emersacker veranstaltet den Kinderfasching auch am Samstag ab 14 Uhr in der Schulturnhalle. In Willmatshofen findet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr der Kinderfaschingsball statt und am Samstag von 14 bis 17 Uhr ein Faschings-Kaffeekränzle, Organisator ist der TV Willmatshofen. Gefeiert wird jeweils in der Turnhalle. Im Forum Ustersbach neben der Grundschule ist am Freitag von 18 bis 22 Uhr Cola Disco für Kinder und Jugendliche von elf bis 15 Jahren, am Samstag von 10 bis 12 Uhr gibt es hier einen Miniball für Kindergartenkinder und von 14.30 bis 17.30 Uhr einen Kinderball für Grundschulkinder. Der Kinderfasching in Welden beginnt am Sonntag um 13.59 Uhr im Sportheim Am Theklaberg. In Diedorf feiert das Theaterhaus Eukitea am Sonntag ab 16 Uhr Kinderfasching, hier steht „Pina Aquamarina und das Wunderwasser“ auf dem Programm. Die Oldtimerfreunde Kutzenhausen haben den Kinderfasching in der Gemeindehalle in der Schulstraße organisiert. Los geht es am Sonntag um 13.30 Uhr. Im Haus St. Martin in Aystetten findet am Samstag, 22. Februar, der Kinderfasching für Erwachsene und Kinder ab drei Jahren statt. Geboten wird unter anderem eine Zaubershow, Beginn ist um 15 Uhr.