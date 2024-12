Gemeinderat Fischach will keine Flüchtlingsunterkunft am Lehnersberg

Die geplante Flüchtlingsunterkunft am Lehnersberg in Fischach steht zum wiederholten Male auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Bereits im April hatte die Gemeinde das Vorhaben der Regierung von Schwaben aus baurechtlichen Gründen abgelehnt. Bei der jüngsten Besprechung kam der Gemeinderat zum gleichen Ergebnis. Doch noch immer bedeutet das nicht das endgültige Aus für die Flüchtlingsunterkunft. Das Mitspracherecht der Gemeinde Fischach ist begrenzt.

Mehrere Argumente sprechen laut Bürgermeister Peter Ziegelmeier gegen die Unterbringung von 18 Geflüchteten in dem ehemaligen Wohnhaus. Ein Problem liegt im Verkehr an der geplanten Unterkunft. Mit den Geflüchteten sei die Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt, da sie auf dem Weg zur Unterkunft mehrere hundert Meter auf oder an der Straße entlanglaufen müssen. Einen Bürgersteig gibt es an dem Weg nicht. „Der Antrag auf Nutzungsänderung kann nur abgelehnt werden“, so die Schlussfolgerung des Bürgermeisters. Außerdem verläuft die Abwasserleitung über ein benachbartes Grundstück – der Eigentümer verweigere jedoch eine Anschlussnahme an die Leitung.

In Fischach leben bereits überproportional viele Geflüchtete

Ziegelmeier betonte zudem, dass Fischach im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis Augsburg bereits viele Geflüchtete aufgenommen hat. Das Haus am Lehnersberg wäre die fünfte Flüchtlingsunterkunft der Gemeinde. „Wir sind höchst belastet. Mit noch einer Unterkunft wäre es schlicht nicht mehr zu machen“, sagte Ziegelmeier.

Die Entscheidungshoheit liegt jedoch weiterhin beim Landratsamt. Die Gemeinde Fischach hat in diesem Fall nur bei baurechtlichen Aspekten etwas mitzureden. Wie nach der Entscheidung im April dieses Jahres wird das Landratsamt die Gründe für die Absage des Gemeinderates erneut prüfen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. „Derzeit ist auch noch die endgültige Beurteilung der wegemäßigen Erschließung und Stellungnahmen von Fachstellen ausstehend“, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes auf Nachfrage mit.