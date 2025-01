Lukas Bruckmeyer kommt mit seinen „Böhmischen Kameraden“ in die Staudenlandhalle

​Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden sind längst kein Geheimtipp mehr unter den großen Blasorchestern. Mit 20 ausgesuchten Musikern steht Kapellmeister Lukas Bruckmeyer auf der Bühne. Die Kompositionen des Orchesterleiters, die Gesangseinlagen zusammen mit Sängerin Doris Schmid und die extravaganten Soli zeugen von der Qualität dieser Formation. Bereits 2019 war das Orchester mit dem „Böhmischer Musikantenzauber“ in der ausverkauften Staudenlandhalle zu hören. Nun kommt Lukas Bruckmeyer mit seinen Musikern am 15. Februar erneut in die Stauden. Der Kartenvorverkauf beim Aretsrieder Musikverein hat bereits begonnen.

Die 20 Musiker um Kapellmeister Lukas Bruckmeyer sind allesamt selbst Profimusiker oder semiprofessionelle Musiker. Sie sind Meister Ihres Fachs und das hört man Ihnen auch an. Mittlerweile haben zahlreiche Titel des Orchesters Platz in den Notenmappen vieler Musikkapellen und Vereine gefunden, wie beispielsweise die „Brauhauspolka“, „Liebling, ich weiß du bist treu“ oder die „Paula-Polka“. Bereits im Frühjahr 2019 gab es ein echtes Mega-Konzert mit Kurt Pascher und den Böhmerwälder Musikanten sowie Lukas Bruckmeyer mit den Böhmischen Kameraden in Fischach, blickt der Vorsitzende des Musikvereins Aretsried, Christian Sirch, zurück. Man verstand sich sehr gut und im selben Jahr produzierte und komponierte Lukas Bruckmeyer die „Aretsrieder Musikantenpolka“.

Die Vorband für den Auftritt in Fischach hat einen Online-Wettbewerb gewonnen

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens startet Lukas Bruckmeyer mit seinen Böhmischen Kameraden in diesem Jahr seine große Jubiläumstournee und kommt am Samstag, 15. Februar, in die Staudenlandhalle nach Fischach. Bereits ab 18.30 Uhr spielen die Feststadelmusikanten aus Ulm auf. Sie haben den online-Wettbewerb der Aretsrieder Musikanten als Vorband gewonnen. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es online unter www.musikverein-aretsried.de oder www.donauton.de sowie bei den beiden Raiffeisenbanken Schwabmünchen-Stauden und Augsburger Land West.