Führung Ausstellung Fotofreunde Neusäß

„Wasser in all seinen Facetten – von der stillen Seeoberfläche bis zur tosenden Brandung“ – ist das zentrale Thema der diesjährigen Ausstellung der Fotofreunde Neusäß auf der Galerie des Rathauses Neusäß. Die Vereinsmitglieder laden ein, das Element Wasser mit ihren Augen zu sehen. Jedes Bild hat seine eigene Geschichte und erzählt von Bewegung, Fließendem, Starrem und Stille. Die Foto-Begeisterten setzten dies in vielfältiger Weise um, vermitteln die Kraft, die Schönheit und die Zerbrechlichkeit des Elements eindrücklich. Aus meist 250 bis 300 eingereichten Fotos werden aus dem Kreis des Vereins jedes Jahr im Frühjahr die besten auszustellenden Bilder ausgesucht. Diese sind jetzt zu sehen.

„Wir sind ein kleiner Verein mit zwölf Mitgliedern, es soll jeder dabei gewürdigt werden. Die Fotografien sollen zusammenwirken und den ausstellungstechnischen Erfordernissen genügen“, erklärt der Vorsitzende Ulrich Weber die Kriterien der Auswahl. Dabei werden die Bilder gemeinsam begutachtet, gerne auch gemeinsam kritisch betrachtet. „Kritik ist wichtig, aber nur wertschätzend und würdigend. Es geht immer nur um die Sache. Wir möchten uns über Fotografie austauschen und voneinander lernen“, sind sich die beiden Vorsitzenden Ulrich Weber und Anton Hamm einig. Diesmal hat man sich für 41 Fotografien für die diesjährige Ausstellung entschieden.

Diskussionen um die Bilder der Fotofreunde sind gewünscht

Besonders viel Spaß macht bei den Vorbereitungen den Mitgliedern der Fotofreunde der Akt der besonderen Namensgebung ihrer Bilder. „Hier heißt es beispielsweise nicht einfach „Wasserfall“, erklärt der zweite Vorsitzende Anton Hamm. Es werden kreative Namen gesucht, die die Bilder beschreiben, ohne einfach das zu nennen, was der Betrachtende ohnehin vor sich sieht. „Damit lässt sich auch genauer beschreiben, welche Gefühle und Gedanken der Fotografinnen und Fotografen hinter den Aufnahmen stehen. Es wird eine gewisse Spannung erzeugt, wie etwa bei der Fotografie „Kälbchen“, das zunächst mit einem jungen Rind nichts zu tun hat. Wer aber weiß, dass das Abbrechen von Eisbrocken von einem Gletscher in der Fachsprache „kalben“ genannt wird, dem erschließt sich sofort der Zusammenhang“, ergänzt Weber.

Nicht zuletzt ergeben sich daraus auch mit dem Publikum Dialoge und Diskussionen, was als Feedback sehr gewünscht ist. Wer mit offenen Augen durch die Ausstellung geht, verspürt auf seinem Weg ganz unterschiedliche Stimmungen. Die Fotografien fangen die flüchtige Schönheit der verschiedenen Wirkweisen von Wasser auf faszinierende Weise ein. Mal wirken die Bilder beruhigend, dramatisch oder stimmen auch nachdenklich. Die Bandbreite ist groß: Es geht um Meereslandschaften, Flussläufe, Regentropfen oder Strukturen von Eis. Die gezeigten Werke sind darüber hinaus das Ergebnis intensiver Auseinandersetzung mit besonders angewandten Techniken, die überraschen und in einer „Technik-Ecke“ zu sehen sind. Am Ende des Rundgangs werden die Besucherinnen und Besucher gebeten, ihr Lieblingsbild zu küren, das sie letztendlich gewinnen können.

Jedes Bild der Ausstellung findet einen Liebhaber oder eine Liebhaberin

„Interessant dabei ist“, so Hamm rückblickend auf die vergangenen Jahre, „dass in der Regel kein Foto ohne Stimme bleibt und uns damit zurückgemeldet wird, dass immer jemand in seinem Gemüt getroffen wird“. Den meisten Beifall erhielt bisher das Bild „Fließender Lechfall“ mit dem Fantasienamen „Panta Rhei“ von Anton Hamm. Hier wird Wasser in keiner Weise so, wie man es sich vorstellt, gezeigt. Mit verschiedenen Belichtungszeiten hat er eine abstrakte Komposition erzielt und die Realität auf eine besondere künstlerische Weise verfremdet. Die Ausstellung ist noch bis zum 11. September zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.