50 Jahre Seniorenclub Gessertshausen: Eigentlich sollte etwas für junge Leute entstehen

Für viele ältere Menschen in Gessertshausen und Umgebung ist der AWO Seniorenclub ein unverzichtbarer Ort, um aktiv zu bleiben, soziale Kontakte zu pflegen und am Gemeindeleben teilzuhaben. Jetzt feierte der Seniorenclub der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 50 Jahre Zusammenhalt, Engagement und Lebensfreude unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“. Zum Jubiläum wurde zu einem besonderen Fest mit Kaffee und Kuchen, Musik, Erinnerungen und vor allem guter Gesellschaft, geladen. Der Vorsitzende der AWO, Gerhard Klug, sein Stellvertreter Anton Mayer und die Leiterin des Seniorenclubs Christa Schestak freuten sich, dass das Angebot so großen Anklang fand. „Eigentlich begann die Geschichte damals damit, dass etwas für junge Leute in der Gemeinde angeboten werden sollte“, erinnert sich Christa Schestak an einige Anläufe, die aber nicht von Dauer waren.

Zum Dauerbrenner aber entwickelte sich der Seniorenclub, der unter ihrer rührigen Führung zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Gessertshausen erblühte. Ob Faschingsnachmittage, Schmücken des Osterbrunnens oder der ehemalige große Adventsmarkt in der Schwarzachhalle, die Mitglieder des Seniorenclubs waren stets mit großem Engagement und Freude dabei. Dass der seit einigen Jahren nicht mehr dort stattfinden konnte, wollte Christa Schestak nicht hinnehmen. Zusammen mit dem VdK hat man jetzt beim Gartenbauverein einen neuen Veranstaltungsort für den Markt gefunden. Der absolute Renner sind dabei die Backspätzle aus eigener Herstellung.

Der harte Kern des Seniorenclubs besteht aus 20 bis 25 Personen

Aber nicht nur zu besonderen Festen und Ereignissen innerhalb der Jahreszeiten finden sich die Senioren zusammen. Die Treffen begannen vor 50 Jahren in verschiedenen Gastwirtschaften in der Umgebung, mal waren sie auch im Betreuten Wohnen zu Gast. Seit Mitte der 1980er Jahre trifft man sich mit Unterbrechungen im Sportheim, dessen Nebenraum inzwischen zum festen Ankerpunkt geworden. Das Ziel des Seniorenclubs ist klar: Gleichgesinnte zusammenbringen, die Gemeinschaft stärken und aktiv der Einsamkeit entgegenzuwirken. Der harte Kern von 20 bis 25 Seniorinnen und Senioren trifft sich regelmäßig alle 14 Tage zum gemütlichen Beisammensein, zum gemeinsamen Singen und Basteln und nicht zuletzt zum Austausch.

Manchmal kommen auch Angehörige, um das Angebot zu testen

Interessierte und Neugierige sind immer willkommen. Doch oft ist es nicht so einfach, die eigene Hemmschwelle zu überwinden und einfach einmal dazuzukommen, hat Christa Schestak erfahren, die immer wieder erlebt, dass Mitglieder, die lange gezögert haben zu kommen, es dann durchaus bedauern, nicht früher gekommen zu sein. Deshalb ermuntert sie alle, es einfach mal zu probieren. Das bekräftigt auch der zweite Vorsitzende der AWO, Anton Mayer. „Wir wollen ein offener Treff für die ganze Gemeinde sein und besonders Alleinstehenden ermöglichen, Gleichgesinnte zu finden.“ Manchmal kommen sogar Gäste, um das Angebot für Angehörige zu testen. „Unser übergeordnetes Ziel ist es, Vereinsamung und Isolation entgegenzuwirken und ein Stück weit aufzufangen und die Möglichkeit zu bieten, Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein“, erklärte auch der Vorsitzende Gerhard Klug, der insbesondere in den vergangenen 15 Jahren von verstärkter sozialer Isolation auch auf dem Land berichtet. „Neugierig sein und nicht lange abwarten. Man kann nur Erfahrungen sammeln und gewinnen und geht dabei keinerlei Verpflichtung ein“, so sein Rat, unverbindlich vorbeizuschauen.