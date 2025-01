Aus alt mach neu: Das sind die Pläne für das ehemalige Paul-Klee-Gymnasium

Ein großer Ausfallschritt, eine Stufe, zwei Stufen, immer weiter nach oben. Die große Halle mit ihren großen Holzstufen im ehemaligen Paul-Klee-Gymnasium (PKG) in Gersthofen ist Ankunftsort, Begrüßungsort, Versammlungsort. Sie war das Herzstück der Schule aus dem Jahr 1974, die optisch mit ihrem grünen Teppich und viel Sichtbeton ein ganz eigenes Flair hat. Während die Schülerinnen und Schüler inzwischen die Annehmlichkeiten einer gänzlich neuen Schule auf dem ehemaligen Festplatz genießen, erinnert das alte Gebäude an längst vergangene Zeiten. Doch nicht mehr lange: Denn die Internationale Schule Augsburg (ISA) will dort ihren neuen Schulcampus errichten. Ein Teil des Gebäudekomplexes muss weichen. Doch viele Elemente des alten PKG sollen erhalten bleiben.

Marina Wagenpfeil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marcus Wagner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis