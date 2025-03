Wann geht auf dem neuen Festplatz die Gaudi weiter?

In einem Kraftakt und auf den letzten Drücker ist der neue Festplatz in Gersthofen im vergangenen Herbst pünktlich zur Kirchweih fertig geworden - zumindest so weit und in Teilen noch provisorisch, dass die Veranstaltung darauf stattfinden konnte. Längst sind Riesenrad und Buden abgebaut und jetzt stellt sich die Frage, wie es mit der großen leeren Fläche nahe der B2 weitergehen wird?

