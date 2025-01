Die Kol-La ist fast ausverkauft

Was haben die Faschingssitzungen der Kol-La in Gersthofen mit den Konzerten der Superstars Taylor Swift, Adele oder Guns ‘n Roses zu tun? Man kann Karten online kaufen. Für die Kol-La ist das eine Premiere. „Karten für unsere Shows sind allerdings etwas günstiger“, lacht Christian Schmerder, einer der beiden Spielleiter, der zusammen mit Julian Poppe gerade an den letzten Feinheiten des Programms für die sechs Sitzungen tüftelt.

„Es werden wieder alle Publikumslieblinge, aber auch das eine oder andere neue Gesicht dabei sein“, versprechen die Spielleiter ein vielfältiges Programm aus Show, Tanz und Klamauk. Das aktuelle politische Geschehen mit den anstehenden Neuwahlen gebe sowohl in Deutschland als auch für Gersthofen viel Stoff her, freut sich Schmerder auf die Sprechnummern.

Man kann online schauen, wo man in der Gersthofer Stadthalle sitzen möchte

Was die beiden Spielleiter noch viel mehr begeistert: Vier von sechs Sitzungen sind bereits ausverkauft. „Nicht zuletzt aufgrund einer Werbekampagne mit lustigen Video-Spots in den sozialen Medien, die vor allem auch junge Besucherinnen und Besucher ansprechen sollen“, sagt Kol-La-Vorsitzender Philipp Rogg. Karten gibt es noch für die Vorstellungen an den beiden Sonntagen, 16. und 23. Februar. Und zwar online unter www.kol-la.de. „Dort öffnet sich dann ein Sitzplan der Gersthofer Stadthalle, auf dem man sich die gewünschten Plätze aussuchen kann“, erklärt Christian Schmerder.

Unter derselben Adresse www.kol-la.de sind auch noch Karten für beiden Kinder-Kol-La-Sitzungen erhältlich, die an den Sonntagen 16. und 23. Februar in der Stadthalle stattfinden. (AZ)