Gersthofen

vor 31 Min.

"Fünf vor zwölf": Demonstrierende fordern einen fairen Strompreis

Plus Knapp 300 Demonstrierende versammeln sich am Montag vor dem Industriepark Gersthofen. Warum sie ihre Arbeitsplätze in Gefahr sehen.

Von Jonathan Lyne

Die zwei Arbeiter tragen einen Gießanzug und stützen gemeinsam einen Sarg, der schwarz-rot-gold angemalt ist. Die beiden arbeiten für die Lech-Stahlwerke in Meitingen, der Sarg soll die deutsche Industrie symbolisieren. „Das passiert, wenn nicht gehandelt wird“, sagt Stefan Janik, Betriebsratsvorsitzender der Lech-Stahlwerke.

Knapp 300 Demonstrierende folgten am Montagmittag dem Aufruf der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IGBCE). Sie forderten vor den Werkstoren des Industrieparks Gersthofen einen fairen Strompreis für energieintensive Betriebe, einen sogenannten Brückenstrompreis. Viele Unternehmen haben seit der Energiekrise mit den stark gestiegenen Preisen zu kämpfen. Einige der Demonstrierenden halten Schilder hoch, mit Aufschriften wie „Ohne Strom kein Lohn“ oder „Strom ist unsere Lebensenergie“.

