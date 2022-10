Gersthofer Stadtrat stimmt für "Grünes Herz" im Zentrum

Plus Zum "Grünen Herz" soll das Gersthofer Stadtzentrum umgestaltet werden. Der Stadtrat stimmte jetzt einem Planentwurf zu. Doch es bleibt Konfliktpotenzial.

Ein entscheidender Schritt für ein künftigen "Grünes Herz" in Gersthofen ist getan. Am Mittwochabend akzeptierte der Stadtrat mit 19:11 Stimmen das Ergebnis eines Planungswettbewerbs für das "Gersthofer Loch" auf der Nordseite der Bahnhofstraße und den Rathausplatz südlich davon. Doch ob dadurch der schon mehr als zehn Jahre dauernde Streit um eine Neugestaltung des Stadtzentrums beendet ist, bleibt fraglich.