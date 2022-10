Sagt Gersthofen "Ja" zum grünen Herz?

Plus Am Mittwochabend fällt die Entscheidung: Beendet der Gersthofer Stadtrat die Auseinandersetzungen über das Stadtzentrum?

Seit mehr als zehn Jahren streitet man um die künftige Gestaltung des Gersthofer Zentrums und vor allem der Brachfläche nördlich der Bahnhofstraße. Los ging's mit Plänen für ein Einzelhandelszentrum, dann sollte intensive Wohnbebauung das „Gersthofer Loch“ füllen. Im Sommer nun fand ein städtebaulicher Wettbewerb statt. Der Siegerentwurf des Freisinger Büros Grabner-Huber-Lipp sieht ein „grünes Herz“ vor. Stimmt der Stadtrat der Entscheidung der Wettbewerbsjury zu, könnten die Streitereien enden, die sogar einen Bürgermeister das Amt gekostet haben.