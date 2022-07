Zukunft der Innenstadt: Gersthofens neues Herz wird grün

Plus Stadtplanung: Seit Jahren ringt Gersthofen um das Gesicht seiner Stadtmitte. Jetzt ist die Entscheidung gefallen für einen Entwurf, der "Loch" und Rathausplatz zusammenwachsen lässt.

Gersthofen ist bekannt für Geld, Gewerbe und 15.000 Arbeitsplätze. Die Stadtmitte wird geprägt von Stein, Beton und einem Loch. Doch das soll sich jetzt ändern. Gersthofens Herz soll buchstäblich grün werden. Das ist das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs, bei dem die Stadt die Umsetzung des Siegerentwurfs versprochen hat.