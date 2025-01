Hier geht‘s lang für das alte Gersthofer Gymnasium

Jetzt ist es offiziell: Die Stadt Gersthofen hat das Paul-Klee-Gymnasium an die ISA (Internationale Schule Augsburg) übergeben. Die Tinte der Unterschriften auf dem Übernahmevertrag ist noch frisch. Zuvor hatten der Stadtrat der Stadt Gersthofen und der Aufsichtsrat der ISA mit ihren Entscheidungen zum Erbbauvertrag und zur Entwurfsplanung den Weg für die nächsten Schritte freigemacht.

Icon Vergrößern Der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle und Marcus Wagner, Vorstand der ISA, unterzeichneten den Vertrag zur Übergabe des alten Schulgebäudes auf dem bekannten „grünen Teppich“ des PKG. Foto: Stadt Gersthofen, Wera v. Witzleben Icon Schließen Schließen Der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle und Marcus Wagner, Vorstand der ISA, unterzeichneten den Vertrag zur Übergabe des alten Schulgebäudes auf dem bekannten „grünen Teppich“ des PKG. Foto: Stadt Gersthofen, Wera v. Witzleben

„Für mich ist das schon etwas Besonderes: Marcus Wagner und ich sind hier beide zur Schule gegangen und deshalb freue ich mich sehr, dass wir der ISA hier einen neuen Platz geben und damit das alte Gebäude des Paul-Klee-Gymnasiums einer sinnvollen, nachhaltigen Nutzung zuführen,“ sagte der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle bei dem Treffen in dem ehemaligen Gymnasium. So entstehe mit dem neuen Paul-Klee-Gymnasium, der Anna-Pröll-Mittelschule, der Franziskus-Förderschule, der neuen ISA und bald auch dem neuen Jugendzentrum ein großes Bildungszentrum in Gersthofen.

Die ISA plant einen neuen Schulcampus in Gersthofen

Die ISA wird in der Schubertstraße 57 ihren neuen Schulcampus, den ISA New Campus, errichten. Ein Teil des Gebäudekomplexes muss dafür weichen, doch der größte Teil des alten PKG soll erhalten bleiben. Geplant ist ein neuer klimaneutraler Campus mit Neubauten für die Turnhalle und einem Anbau, in dem die Vorschule der ISA ihren Platz finden soll. Durch Solarpaneele, Stromspeicher und energieeffiziente Technologien soll der Campus zumindest die CO2-Neutralität erreichen.

Icon Vergrößern Die International School Augsburg, bekannt als ISA, zieht in das alte Gymnasium Gersthofen. Der kaufmännische Vorstand Markus Wagner macht sich ein Bild von dem Gebäude und den nötigen Umbauten. Foto: Marcus Merk (Archivfoto) Icon Schließen Schließen Die International School Augsburg, bekannt als ISA, zieht in das alte Gymnasium Gersthofen. Der kaufmännische Vorstand Markus Wagner macht sich ein Bild von dem Gebäude und den nötigen Umbauten. Foto: Marcus Merk (Archivfoto)

Mit aktuell Kindern und Jugendlichen aus 39 Nationen steht die Schule für internationale Bildung. „Mit dem ISA New Campus realisieren wir moderne Räumlichkeiten, bei denen Zusammenarbeit im Mittelpunkt steht. So unterstützen wir unsere Schüler und Schülerinnen noch besser dabei, sich selbst und ihre Persönlichkeit in einer globalen Gemeinschaft zu entwickeln“, sagt Dr. Jessamine Koenig, Leiterin der ISA. „Die heutigen Unterschriften markieren einen wichtigen Schritt in die Zukunft und für Qualität in der Bildung“, ergänzt Marcus Wagner, kaufmännischer Vorstand der ISA. Der ISA-Neubau trägt seiner Ansicht nach zudem zur langfristigen Attraktivität der Wirtschaftsstandorte Gersthofen, Augsburg, der Region A³ und damit auch für Bayern bei.

Icon Galerie 14 Bilder In das ehemalige Schulgebäude zieht die Internationale Schule. Derzeit liegt es jedoch in einer Art Dornröschenschlaf. Bilder aus der leeren Schule in Gersthofen.

Seit 2005 ist die englischsprachige Ganztagsschule kontinuierlich gewachsen. Besonders seit der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler von 324 auf über 380 deutlich erhöht. Damit wurde der Platz auf dem alten Grundstück, umgeben von Industriebetrieben, nun zu klein. In Zukunft sollen am ISA New Campus bis zu 550 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Die Verantwortlichen suchten schon einige Jahre nach einer neuen räumlichen Lösung und wollten gerne in Gersthofen bleiben. Lange Zeit hatte es die Idee gegeben, in der Nähe des Bahnhofs eine neue Schule zu bauen. Das scheiterte aber aus verschiedenen Gründen. Irgendwann zeichnete sich ab, dass kein Neubau, sondern eine Sanierung des ehemaligen Paul-Klee-Gymnasiums die beste Lösung ist. (AZ/kar)