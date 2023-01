Gersthofen

19:00 Uhr

Neuer Eigentümer will im Hery-Park Wohnungen bauen

Riesige Parkplatzflächen dominieren den Gersthofer Hery-Park. Dies will ein Investor ändern. Pläne dazu stellte er dem Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung vor.

Plus Der Hery-Park ist weithin als Einkaufszentrum bekannt. Doch hinter verschlossenen Türen erfuhren Gersthofens Stadträte nun: Er soll grundlegend umgebaut werden.

Mit seiner Lage in Bahnhofsnähe und an der B2 ist der Hery-Park ein wichtiger Einzelhandels- und Gewerbestandort im Gersthofer Stadtgebiet. Aus dem ganzen Raum Augsburg zieht die Mischung von Märkten für Elektronik-, Kinder- und Freizeitartikel sowie für Möbel, Hobby und Lebensmittel Kundinnen und Kunden an. Ein neuer Investor will das Areal nun grundlegend umgestalten. Erste Pläne wurden am vergangenen Freitag in einer nicht öffentlichen Sitzung dem Gersthofer Stadtrat vom Investor, der Frankfurter Kintyre Investments GmbH, vorgestellt.

