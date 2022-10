Gersthofen/Neusäß

Das bedeutet der Milliarden-Deal von Quantron für die Region Augsburg

Nach dem Milliarden-Abschluss in den USA will das Gersthofer Unternehmen Quantron weiter wachsen.

Plus Wo das Gersthofer Unternehmen in den kommenden Monaten rasch wachsen will. Wird es zum Zugpferd für die Wasserstoff-Branche einer ganzen Region?

Es ist ein neuer, aber schmuckloser Zweckbau wie viele im Güterverkehrszentrum. Dort – im Städtedreieck zwischen Augsburg, Gersthofen und Neusäß – tummeln sich viele Logistikfirmen. Auf dem Parkplatz Autos und ein paar kleinere Lastwagen, vor einer Halle verbringen Arbeiter die Mittagspause unter einem Basketballkorb. Nichts deutet darauf hin, dass hier eine Firma sitzt, die gerade in den USA einen Deal in Höhe von knapp einer Milliarde Euro unter Dach und Fach gebracht hat.

