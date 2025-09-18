Nach 53 Jahren: Schlagerstar Heino singt noch einmal in Gersthofen

Schlagerstar Heino kommt am 18. Oktober in die Stadthalle nach Gersthofen. Das „Beste aus über 65 Jahren“ verspricht der 86 Jahre alte Musiker auf seiner Solo-Tour. An gleicher Stelle hinter dem Rathaus war er schon vor 53 Jahren ein gefeierter Star. Bei der Kirchweih 1972 löste der damals 33-Jährige im ausverkauften Bierzelt bei einem „Bunten Abend“ wahre Begeisterungsstürme aus.

Conferencier Wolfgang Reich vom Süddeutschen Rundfunk kündigte Heino nicht nur als den „blonden Troubadour mit der dunklen Brille“ an, sondern auch als Gersthofens „größten Kirchweih-Knüller aller Zeiten“. Heino gab auf der Bühne vor einem tosenden Publikum seine Hits zum Besten. Seine Seemanns- und Fahrtenlieder trafen den Geschmack der Bierzeltbesucher. Ob bei „Jenseits des Tales“, „Blau blüht der Enzian“ oder bei „Karamba, Karacho, ein Whisky“ - immer konnten die Bierzeltgäste kräftig mitsingen.

Jubel und Begeisterungsstürme

Die Zeitung berichtete damals: „Jubel und Begeisterungsstürme kannten keine Grenzen. Heino, der große Top-Star ohne Starallüren, eroberte sich die Herzen der Teenager vom zartesten bis zum reifsten Alter im Sturm. Nur mit großer Mühe konnte der gefeierte Star sich einen Abgang von der dicht umlagerten Bühne verschaffen“.

Icon vergrößern Heino sorgte bei der Kirchweih 1972 für Furore im Bierzelt. Jetzt, 53 Jahre später, kommt Heino bei seiner Solo-Tour am 18. Oktober wieder nach Gersthofen. Foto: Sammlung Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Heino sorgte bei der Kirchweih 1972 für Furore im Bierzelt. Jetzt, 53 Jahre später, kommt Heino bei seiner Solo-Tour am 18. Oktober wieder nach Gersthofen. Foto: Sammlung Wagner

Heino war zwar die absolute „Nummer 1“ im Programm des Showabends, aber nicht der einzige Star. Auch die Münchener Volkssängerin Bally Prell war da, die mit ihrem burschikosen Auftreten urkomisch als „Schönheitskönigin von Schneizlreuth“ aus Funk und Fernsehen bekannt war. Dem 15-jährigen „Startrompeter aus dem Allgäu“, Wolfgang Guggenberger, sagte Conferencier Wolfgang Reich eine große Karriere voraus. Reich sollte recht behalten. Die beiden Mädels des Münchner Gesangs- und Tanz-Duos „Cherry-Cats“ wandelten auf den harten Brettern der Bierzeltbühne graziös auf den Spuren der Kessler-Zwillinge. Von den städtischen Bühnen in Augsburg hinreichend bekannt, kam mit Heimvorteil das Operettenbuffo-Paar Christel Peschke und Günther Schulzke in das Bierzelt. Beide brachten mit Wiener Liedern das Publikum in Schwung. Für eine professionelle musikalische Begleitung der Solisten sorgte das weit über die Region hinaus bekannte Augsburger Tanz- und Show-Orchester Alfons Rogg.

Icon vergrößern Heino trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Gersthofen ein (links Bürgermeister Karl J. Weiß). Foto: Archiv stadt Gersthofen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Heino trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Gersthofen ein (links Bürgermeister Karl J. Weiß). Foto: Archiv stadt Gersthofen

Heino und seine Künstlerkollegen wurden von Bürgermeister Karl J. Weiß damals zu einem Empfang mit Eintrag in das Goldene Buch in das Rathaus gebeten. Hier hat sich Heino im Gästebuch der Stadt Gersthofen verewigt.

Die Maß kostete damals drei Mark

Der „Bunte Abend“ im Jahr 1972 bei der 22. Kirchweih ist vielen als eine „Kirchweih wie noch nie“ positiv in Erinnerung geblieben. Für die Gäste im Bierzelt war ein gelungener Abend zu einem Eintritt von 5,50 DM. Die Maß Bier kostete drei D-Mark. 53 Jahre später kostet ein Ticket für ein Wiedersehen mit Heino in der Stadthalle je nach Platzkategorie mehr als 60 Euro. Und im Vergleich zu damals wurde zuletzt für die Maß Bier bei der Kirchweih 2024 ein Preis von 11,70 Euro verlangt.

Schon vor dem Abend mit Heino gab es im Festzelt zündende Programmabende mit bekannten Künstlern. So lockten zu Zeiten der Festwirte Max Krebs sen. und Max Krebs jun. unter anderem der Gstanzlsänger Roider Jackl, der Volkssänger Blädel Schorsch, Kabarettist Emil Vierlinger, Schauspieler Oskar Paulig, die Münchner Ratschkathl Kathi Prechtl und weitere Unterhaltungskünstler der vom Bayerischen Rundfunk bekannten „Weiß-blauen Drehorgel“ die Gäste in das Festzelt. Schlagerstar Freddy Breck („Rote Rosen“), ergänzte mit einem Auftritt als „Star des Abends“ beim Tag der Betriebe am 10. Oktober 1972 diese Liste.

Blasmusik gehört schon immer zur Kirchweih

Seit dem Gersthofer Kirchweih-Start im Jahr 1951 hat sich die Unterhaltung ständig verändert. Die Blasmusik war früher in den Festwochen ausnahmslos dominierend. Dann gab es die nicht ganz reibungslose Öffnung für auswärtige und Profi-Kapellen. In Erinnerung sind Winfried Stark mit den „Steigerwälder Musikanten“, Germann Hofmann und die „Ochsenfurter Blasmusik“, die „Ambros Seelos Big Band“ und auch die einheimischen „Original Lechschwaben“ als musikalische Zugpferde geblieben.

Die Wünsche des Publikums sind verschieden. So wurde auch schon „Blasmusik im Originalton“ in verminderter Lautstärke angeboten. Derzeit sind neben den örtlichen Musikkapellen bekannte Showkapellen, die für ausgelassene Party-Stimmung sorgen, angesagt. Die nächste Kirchweih in Gersthofen findet vom 10. bis 20. Oktober statt.