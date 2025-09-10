Die Stadthalle Gersthofen feiert ein Jubiläum – und sie hat Neues vor in dieser Saison

Die Stadthalle Gersthofen ist ein Zwitterwesen. Dem Namen nach atmet sie Bespaßung, wie man sie sich vor 40 oder 50 Jahren noch ersonnen hat. Stadthalle, das klingt nach Chorkonzert, nach Kabarett, nach Abschlussball - und wenn richtig groß gefeiert werden soll - auch nach Hochzeit. Stadthalle, das klingt nach funktionalem Raum, der sich im Lauf eines Jahres in alles Mögliche verwandelt. Wenn Uwe Wagner, der Kulturamtsleiter von Gersthofen, und sein Team Programm für die Stadthalle Gersthofen machen, müssen sie gegen ein solches Bild und Image immer wieder ankämpfen. In der kommenden Saison haben sie unter anderem Heino, die Münchener Freiheit, Michael Mittermeier, Jeanette Biedermann, Harald Krassnitzer auf dem Spielplan. Jede Woche finden dort drei oder vier Veranstaltungen statt. Die Halle fasst bis zu 900 Zuschauerinnen und Zuschauer. „Unser Einzugsgebiet ist riesig, reicht bis zum Bodensee, bis Stuttgart und über München hinaus“, sagt Wagner. Die Stadthalle Gersthofen ist also anders als viele Namensvettern viel mehr eine klassische Veranstaltungshalle.

In der nächsten Saison feiert sie außerdem einen runden Geburtstag, sie wird 30 Jahre alt, ist aber keineswegs aus der Zeit gefallen. Die Halle wurde in den Jahren immer wieder instand gesetzt, die Technik in Schuss gehalten. Besonders an der Ausstattung in Gersthofen ist, dass in Gersthofen nicht die Bühne nach oben gefahren wird, sondern die Zuschauerränge in die Tiefe gefahren werden können, um den Höhenunterschied zur Bühne herzustellen. Die Tonanlage entspreche den heutigen Anforderungen, sagt Wagner, das Foyer sei neu gemacht. Und ein wichtiger Punkt sei neben der guten Erreichbarkeit über die Autobahn auch, dass das Parken beim Besuch der Stadthalle kostenlos sei. Wo Wagner noch Entwicklungspotenzial sieht, ist bei der Digitalisierung. Da meint er dann aber nicht Dinge wie den Internet-Auftritt der Stadthalle, sondern denkt daran, welche Möglichkeiten sich durch den Einsatz von KI-Modellen beim Veranstalten bieten - etwa beim Versorgen der Besucher mit Basic-Infos - oder der Gestaltung des kompletten Erlebnisses.

Eine neue Reihe startet im Ballonmuseum Gersthofen

Einen großen Festakt zum 30-jährigen Bestehen wird es nicht geben, sagt Wagner. „Wir wollen uns nicht selbst feiern.“ Ein bisschen gefeiert wird aber schon, mit den 300 Theater-Abonnenten des Hauses. Wagner hat schon viele von ihnen kennengelernt, manche Gäste haben private Archive angelegt, in denen zum Beispiel die Programmhefte von der ersten Stunde an gesammelt sind. „Die Gemeinschaft mit unseren Abonnenten pflegen wir.“ Für die Abonnenten gibt es in der kommenden Saison wieder jeweils drei Termine pro Halbjahr. Bei der Auswahl legt Wagner wert darauf, ein breites Spektrum abzudecken. Leichte Stoffe sind beliebt, namhafte Darsteller ebenso. Dann streut er aber auch Inszenierungen ein, die ihn wegen des Anspruchs überzeugt haben. Die Theatersaison beginnt in Gersthofen mit einem Auftritt des Altonaer Theaters. „Das Kind in mir will achtsam morden“ nach dem Roman von Karsten Dusse ist die Fortsetzung von „Achtsam morden“.

Und Wagner unternimmt mit einer neuen Reihe im Ballonmuseum Gersthofen einen Anlauf, Klassik- und Jazz-Programme wieder zu etablieren und beim Publikum beliebt zu machen. „Da müssen wir etwas neu aufbauen“, sagt er. Und Wagner, der früher als Kulturmanager im Klassik-Bereich tätig war, ist das ein ernstes Anliegen. „Montags im Museum“ heißt die Reihe. Sie besteht aus drei Klassik- und drei Jazz-Konzerten. Das Jazzprogramm hat Wolfgang Lackerschmid zusammengestellt, für die Klassik-Reihe war bei der Auswahl David Schöndorfer, Solo-Klarinettist der Augsburger Philharmoniker, federführend. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten.

Den Spielbetrieb nimmt die Stadthalle Gersthofen am 13. September wieder auf

Die Reihe beginnt am 27. Oktober mit dem Holzbläserquintett der Augsburger Philharmoniker, es folgt am 24. November das erste Jazz-Konzert mit Stefanie Schlesinger (Gesang) und Wolfgang Lackerschmid (Vibraphon). Am 29. Dezember tritt das Klarinettentrio der Klangerfrischung auf. Mit Jazz von Carolyn Breuer (Saxofon) und Andrea Hermenau (Piano) geht es 2026 dann am 26. Januar weiter. Dier beiden letzten Termine sind „Klassiker im Museum“ am 23. Februar sowie Philipp Schiepek (Gitarre) und Johannes Ludwig (Saxofon) am 30. März. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Ihren Betrieb nimmt die Stadthalle Gersthofen nach der Sommerpause am Samstag, 13. September, wieder auf, dann findet dort um 19 Uhr das Galakonzert des Bezirksjugendorchesters statt. Am 16. September steht der Konzertabend „One Night of MJ“ ganz im Zeichen von Michael Jackson (Beginn 19.30 Uhr). Und das Kabarett „Daheim“ von Fabi Rommel am 18. September ist bereits ausverkauft.