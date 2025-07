Schulstraße Stadtbergen: Verfahren eingestellt, die nächste Klage ist eingericht

„Geringfügigkeit“ wird gerne gesagt, wenn ein Gerichtsverfahren nach Paragraf 153 a („Absehen von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen“) vorläufig eingestellt wird. Solch eine Einstellung widerfuhr jetzt einem 62-jährigen Schlosser aus Stadtbergen, der einen Mitarbeiter des Stadtberger Ordnungsdienstes verletzt haben und sich zudem den Ordnungskräften widersetzt und diese beleidigt haben soll. Der Angeklagte, der mehrfach private Pylonen an seinem Grundstück in der Schulstraße aufgestellt hatte, muss 600 Euro Geldauflage an den Sozialdienst katholischer Männer bezahlen.

