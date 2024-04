Stadtbergen

vor 38 Min.

Wie das Ordnungsamt in Stadtbergen Temposündern auf die Spur kommt

Plus Es muss kein Radargerät sein: Auch eine einfache Methode zur Geschwindigkeitsmessung reicht vor Gericht. Damit sollen in Stadtbergen Schulkinder geschützt werden.

Von Jana Tallevi

Es war ein Tag Anfang des Jahres, der Ernst Hehl aus Stadtbergen ziemlich zugesetzt hatte. Eine hochbetagte Nachbarin war in eine Notlage geraten. Um ihr zu helfen, war Eile geboten. Ernst Hehl war auf dem Rückweg von einem dringenden Einkauf für sie, als es passierte: Im verkehrsberuhigten Bereich der Schulstraße geriet er in eine Geschwindigkeitskontrolle des Ordnungsamts. Ernst Hehl war laut Bußgeldbescheid zu schnell unterwegs. Dass er jetzt einen Strafzettel bezahlen muss, obwohl er doch selbst nur helfen wollte, macht ihm zu schaffen. Doch das Ordnungsamt hat Gründe, genau an dieser Stelle die Geschwindigkeit des Autoverkehrs zu kontrollieren.

Ernst Hehl, der selbst schon auf die 80 zugeht, ist einer, der gerne und verantwortlich hilft. Der ehemalige Stadtrat von Stadtbergen hatte vor einigen Jahren einem jungen Mann, der aus Syrien geflohen war, in seinem großen Haus eine Wohnung angeboten. Gegenseitige Unterstützung sei für ihn selbstverständlich, sagte er damals unserer Redaktion. Zusätzlich wollte er anderen Menschen Mut machen, leer stehenden Wohnraum ebenfalls denjenigen zur Verfügung zu stellen, die ihn benötigen.

