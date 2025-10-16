Stadtberger Grüne stellen paritätische Liste für die Kommunalwahl 2026 auf

Der Stadtberger Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen hat vor Kurzem die Liste seiner Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl im März 2026 aufgestellt. Heike Uhrig, Vorstandsmitglied des grünen Kreisverbands Augsburg Land, leitete die Wahl, die der bereits nominierte Landratskandidat der Grünen, Felix Senner, mit seiner Anwesenheit unterstützte.

Die 24 Listenplätze seien mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern besetzt worden, so die Grünen. Die Zusammensetzung der Liste sorgte für Freude: Mit einem leichten Frauenüberschuss wolle der Ortsverband ein Zeichen für gelebte Gleichstellung in der Kommunalpolitik setzen. Ortssprecherin Henrike Paede erklärte: „Normalerweise dominieren Männer die Listen und die Parlamente - hier machen wir Ernst und durchbrechen dieses eingefahrene Schema“. Sie verwies auf eine breit gestreute Altersmischung der Kandidaten und Kandidatinnen, die zwischen 23 und 70 Jahre alt sind.

Amtierende Stadträte und Stadträtinnen stehen wieder auf der Liste

Die sechs amtierenden grünen Stadträte und Stadträtinnen wurden einzeln wieder auf die Liste gewählt: Martina Bauer, Dr. Fabian Münch, Julia Mai, Thomas Miehler, Tina Kirchner-Mai und Norbert Brunner. Die weiteren Spitzenplätze besetzen Anna Steidle, Sebastian Brenner, Henrike Paede, Franz Bossek, Maria Siegert und Felix Blank.

Mit diesem Team wollen die Stadtberger Grünen in den kommenden Jahren wichtige Zukunftsthemen voranbringen: Klimaschutz auf kommunaler Ebene, nachhaltige Stadtentwicklung, bezahlbaren Wohnraum, Verbesserung der Fußgänger- und Fahrradinfrastruktur, den Ausbau von Kinderbetreuung und sozialer Teilhabe sowie Bürgerbeteiligung und eine transparente Verwaltung. In den kommenden Monaten sollen die Kandidaten und Kandidatinnen und das grüne Wahlprogramm für Stadtbergen detailliert vorgestellt werden. (AZ)