Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Die Wohnungsnot im Landkreis Augsburg wächst

Plus Die Diakonie berät Menschen, denen der Verlust der Wohnung droht oder die bereits obdachlos sind. Die Beratung wird immer stärker nachgefragt.

Von Regine Kahl

Kein Dach über dem Kopf zu haben oder die Wohnung zu verlieren, das ist für Menschen eine schlimme Vorstellung. Doch immer mehr Frauen und Männer kämpfen mit solchen Situationen auf dem angespannten Wohnungsmarkt im Landkreis Augsburg. Für solche Notlagen gibt es Hilfe: Vor einem Jahr hat die Diakonie Augsburg die Wohnungsnotfallhilfe (WNH) von Neusäß und Gersthofen auf den gesamten Landkreis ausgeweitet. Das ambulante Angebot der Beratung bei der Suche nach einer Bleibe wird immer häufiger angenommen.

Schon vor dem Start im März 2023 erreichten das Team Anfragen aus dem Landkreis, die seither deutlich gestiegen sind, wie ein Blick in die Statistik der Diakonie zeigt. So gab es alleine im Januar dieses Jahres 117 Kontakte mit Klienten. Wohnungskündigung und Wohnungssuche sind die häufigsten Beratungsgründe. „Manchmal rufen uns Menschen erst an, wenn bereits eine Räumungsklage vorliegt, manche melden sich schon, wenn sie befürchten, eine Kündigung zu erhalten“, berichtet Beraterin Elisabeth Olden, die gemeinsam mit Julian Großer für den Landkreis Augsburg zuständig ist. Beide beraten in der Diakoniezentrale im Spenglergäßchen oder telefonisch. Manche Ratsuchende nutzen das Onlineportal, um Kontakt aufzunehmen, in der Regel schließt sich eine persönliche Beratung an. Wenn es gewünscht ist, machen die Mitarbeiter Hausbesuche: Elisabeth Olden: „Das ist wichtig, um den Fall besser zu verstehen und um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.“ Bei diesen Treffen werden auch Unterlagen gemeinsam ausgefüllt.

