Einbrüche im Augsburger Land häufen sich

Dass es in der dunklen Jahreszeit häufiger zu Einbrüchen kommt, ist leider Tatsache. In den vergangenen Tagen meldete die Polizei dennoch auffällig viele Taten. Allein in Leitershofen bei Stadtbergen sind seit Beginn der Weihnachtsferien fünf solcher Fälle gemeldet worden. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. „So etwas wird seitens der Kriminalpolizei stets geprüft“, teilt eine Sprecherin der Polizei Schwaben Nord auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Aktuell wertet die Kriminalpolizei noch Spuren aus. Doch nicht nur in Leitershofen waren Einbrecher unterwegs. Ein Überblick der jüngsten Meldungen:

Westheim In den ersten drei Tagen des neuen Jahres kam es zu drei ähnlichen Fällen. Laut Polizei brach ein Unbekannter an Silvester zwischen 9.30 Uhr und 20.30 Uhr die Kellertüre eines Einfamilienhauses in der Von-Richthofen-Straße ein. Während der Abwesenheit der Hausbewohner durchwühlte er mehrere Schränke. Gestohlen wurden laut Polizei Schmuck und Bargeld im Wert von über 8000 Euro. Der Sachschaden wird auf etwa hundert Euro geschätzt. Am Tag darauf kam es zum zweiten Fall. Diesmal schlug ein Unbekannter gegen 21 Uhr ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Franz-Liszt-Straße ein, berichtet die Polizei. Nachdem dabei ein Alarm ausgelöst wurde, flüchtete der mutmaßliche Einbrecher. Am Donnerstag drang außerdem gegen 21.30 Uhr ein Unbekannter in ein unverschlossenes Patientenzimmer im Notburgaheim ein. Während sich die bettlägerige Patientin in der Wohnung befand, durchwühlte der Täter einen Schrank, berichtet die Polizei. Bei einer Kontrolle durch eine Pflegerin wurde der Einbrecher gestört, woraufhin er die Flucht über die Terrassentüre ergriff und unerkannt entkam.

Gersthofen Ebenfalls in der Zeit zwischen Silvester und Neujahr kam es in der Gersthofer Griesstraße zu einem Einbruch. Laut Polizei wurde eine Kellertüre aufgebrochen, während sich die Eigentümer des Hauses im Urlaub befanden. Gestohlen wurden diesmal Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 2850 Euro.

Schwabmünchen In den Schulkomplex im Breitweg in Schwabmünchen wurde im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag eingebrochen. Um sich Zugang zum Gebäude der Realschule und des Gymnasiums zu verschaffen, wurden mehrere Fenster beschädigt, heißt es in der Polizeimeldung. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Damals drangen einer oder mehrere unbekannte Täter über ein Kellerfenster in das Gebäude ein. Die Ermittlungen laufen. Zudem meldeten die Polizei am vergangenen Samstag einen Einbruch in die Baustelle der neuen Lehrschwimmhalle in Schwabmünchen. Es blieb bei Sachschaden, allerdings im oberen vierstelligen Bereich, berichtet die Polizei.